【混ぜるだけで完成】新感覚!豆腐の調味料”うどんにまぜる豆腐”が新発売♪

2026年3月1日(月)より井村屋から、うどんにまぜて食べる調味料”うどんにまぜる豆腐（明太風味）”と”うどんにまぜる豆腐（担々風味）”が新発売♪豆腐が調味料になっていてうどん以外にも、サラダやじゃがいもなどさまざまなアレンジができ、時短・簡単・健康を叶えた商品。全国の量販店やスーパーマーケット、井村屋ウェブショップにて発売しています。

豆腐の新しい食べ方



井村屋では、これまで50年以上にわたり豆腐事業に取り組み、豆腐をより日常に取り入れやすい食材として活用する方法を模索し、商品開発を進めてきました!

今回発売された”うどんにまぜる豆腐”では、豆腐を調味料にした斬新な商品になっています。

うどんにまぜるだけで完成するので時短もできて簡単で便利な料理アイテムになっています!また、豆腐なのでたんぱく質も摂れておいしさと健康面を考えられた商品です♪

豆乳の加熱殺菌に加え、充填後の製品にも加熱殺菌を施しているので冷蔵で賞味期間60日間を実現し長期保存が可能になっています。

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うどんにまぜる豆腐（明太風味）

ピリ辛の明太子と豆乳を合わせた商品。”食卓のやまや”の明太子パウダー・エキスを使用(製品中1.1%)使用しています。

最初は明太子のピリッとした辛さがあり、明太子のうまみと豆乳のまろやかなコクが感じられます!

うどんを食べているのに、豆腐の味わいもしっかりあるので食べていて不思議な感覚になりました!

うどんにまぜる豆腐（担々風味）

香ばしい焙煎胡麻ペーストと豆乳を合わせた商品。辛みを抑えたマイルドでコクの深い担々風味になっています。

蓋を開けた瞬間から、ごまの香ばしい風味をしっかり感じます。

食べてみると豆腐のまろやかさが強い担々風味になっていて罪悪感のなく食べられるのが嬉しいです♪

うどんにまぜる豆腐

･発売期日：2026年3月1日（日）より順次発売

･希望小売価格：オープン価格

･内容量：55g

･賞味期間：60日間

･販売場所：全国の量販店・スーパー（一部エリアを除く）、井村屋ウェブショップ

うどんにまぜる豆腐（明太風味）

原材料名：

大豆（カナダ）、めんたいこ用調味液、たらこエキス調味料、めんたいこエキス調味料、食塩、めんたいこパウダー／調味料（アミノ酸等）、凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））、酒精、ソルビトール、増粘剤（加工でん粉）、トウガラシ色素、ベニコウジ色素、乳酸Ca、カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

うどんにまぜる豆腐（担々風味）

原材料名：

大豆（カナダ）、台湾風ピリ辛調味料、ねりごま、花椒辣醤、食塩／凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、乳化剤、コウリャン色素、香辛料抽出物、増粘剤（キサンタンガム）、香料、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む）

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。