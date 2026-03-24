【ディズニーストア】春の装いがかわいいぬいぐるみとうるぽちゃちゃんが登場！
春らしい装いがキュートなぬいぐるみシリーズと、パステルカラーで春らしさあふれる「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月24日（火）より順次発売される。
＞＞＞春の装いがかわいいぬいぐる８みとうるぽちゃちゃんをチェック！（写真15点）
ディズニーストアから、ギンガムチェック柄を取り入れた春らしい装いのぬいぐるみシリーズが登場。ドナルドダックやプーさん、スティッチ、『フィニアスとファーブ』に登場するカモノハシのペリーのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開される。
頭や肩、しっぽの上など、あちこちに愛らしいつぶらな瞳をしたほわほわと丸いひよこを乗せた、愛らしさ満点のデザイン。ギンガムチェック柄を取り入れたそれぞれの春らしい装いがポイント。ドナルドダックのセーラー襟や、プーさんとスティッチが身につけているケープにはひよこモチーフの刺しゅうをあしらっている。ひよこの可愛らしさにキャラクターたちが頬をピンク色に染めた、ほっこりとした優しい表情にも注目。
ふわふわとしたやさしい触り心地のぬいぐるみは、お部屋に飾って春の訪れを感じていただけるほか、ぬいぐるみキーチェーンはバッグなどに付けて、キャラクターと一緒に春のおでかけを楽しめる。
そして「うるぽちゃちゃん」から、パステルカラーの春らしいコスチュームがポイントのぬいぐるみが登場。ラインナップは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、プルートを展開。プルートは、にんじんモチーフが付いたピンクの洋服を首まわりに着けたチャーミングなデザインにも注目。キャラクターたちはそれぞれキュートなうさぎのカチューシャとパステルカラーの洋服を身にまとい、春の雰囲気あふれるデザインとなっている。
好きな場所に飾って、一緒に春気分を味わってみてはいかが。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＞＞＞春の装いがかわいいぬいぐる８みとうるぽちゃちゃんをチェック！（写真15点）
ディズニーストアから、ギンガムチェック柄を取り入れた春らしい装いのぬいぐるみシリーズが登場。ドナルドダックやプーさん、スティッチ、『フィニアスとファーブ』に登場するカモノハシのペリーのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開される。
ふわふわとしたやさしい触り心地のぬいぐるみは、お部屋に飾って春の訪れを感じていただけるほか、ぬいぐるみキーチェーンはバッグなどに付けて、キャラクターと一緒に春のおでかけを楽しめる。
そして「うるぽちゃちゃん」から、パステルカラーの春らしいコスチュームがポイントのぬいぐるみが登場。ラインナップは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、プルートを展開。プルートは、にんじんモチーフが付いたピンクの洋服を首まわりに着けたチャーミングなデザインにも注目。キャラクターたちはそれぞれキュートなうさぎのカチューシャとパステルカラーの洋服を身にまとい、春の雰囲気あふれるデザインとなっている。
好きな場所に飾って、一緒に春気分を味わってみてはいかが。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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