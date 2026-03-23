ストレスで甘いものを食べすぎる。ムシャクシャして衝動買いしてしまう……。 「やめたくてもやめられない行動」はどうすればコントロールできるのか？ 書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）は、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回されずに生きる方法」を、脳科学・心理学・哲学の視点からわかりやすく解説した一冊です。本記事では本書の発売を記念して、その内容を一部抜粋・再編集して紹介します。

「感情日記」をつける――「衝動的な行動パターン」を見つける

「感情日記」はその名の通り、思っていることを整理して書く日記です。

とくに、感情に振り回されがちな人にとっては大変役立つセルフコントロール術です。

たとえば、「今日ムカついた理由：会議で企画が無視された→結果：午後にクッキー1箱と板チョコ1枚完食」といった具体的な記録を残すことで、「認められない→甘いもので慰める」という自分なりの感情処理の方程式が見えてきます。

こうした過去の記録を分析すると、「仕事のストレス→甘いもの」や「親とのけんか後→衝動買い」といった、感情と衝動的な行動の連鎖が浮かび上がります。

これは単なる衝動抑制を超え、原因を探るプロセスです。

「感情が生じた背景」と「何がトリガーになるのか」を理解すれば、衝動を事前に予測し、防ぐことが可能になります。

「自分ならできる」という自己効力感が高まる

感情日記のもうひとつのメリットは、変化を目に見える形で確認できることです。

「以前はストレスのたびに酒を飲んでいたが、ヨガを始めて頻度が半減した」といった記録は、「自分ならできる」という自己効力感を高め、モチベーションを支える資産になります。

感情日記を習慣化するだけでストレスホルモンが減少

変化を実感できれば、さらに前向きな選択を続ける力も生まれます。

ある研究によれば、感情日記を習慣化するだけでもストレスホルモンのコルチゾールが減少し、心の安定をうながす効果があるそうです。

感情を書き出すことは、モヤモヤ、イライラをため込まず外へ出す行為であり、脳の負担を減らして精神的な余裕を取り戻す助けとなるのです。

（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』から一部抜粋・再編集した記事です）