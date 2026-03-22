【明治安田J1百年構想リーグ】清水エスパルス 3−1 サンフレッチェ広島（3月22日／IAIスタジアム日本平）

【映像】「痛恨ミス」からまさかの失点

サンフレッチェ広島のGK大迫敬介が、痛恨ミスからまさかの失点。ファンからは厳しい声が上がった。

広島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節で清水エスパルスと敵地で対戦。GK大迫は19分にDF吉田豊のスーパーミドルで失点すると、直後の21分にまさかのミスを犯してしまう。

自陣右サイドのスローインを受けたDF佐々木翔は、FWオ・セフンからパスコースを限定されたプレスを受けたため、バックパスを選択。大迫は左足でボールをトラップしたが、少し長くなり、その間にオ・セフンに一気に距離を詰められた。さらに、右足でボールを左側に向けたが、足を伸ばしたオ・セフンに突っつかれ、そのまま無人のゴールに流し込まれてしまった。痛恨の失点に大迫は天を仰ぎ、その場に崩れ落ちた。

解説も「どうしましたかね…」

このプレーについてDAZNで解説を務めた松原良香氏は、「佐々木に対してオ・セフンがコースを切りながらプレッシャーをかけた時に、ちょっと（大迫のトラップが）大きくなった」とコメント。さらに「大迫はどうしましたかね。左足でコントロールした時にすぐに出すかなと思ったんですが」と語った。

さらに、SNS上のファンも騒然。「大迫なにしてんの？」「やらかしたなー」「日本代表やろ？」「大迫さん、最近どうしたんだろう」「それはもう言い訳できん…」「大迫なにしてるの…？」「トラップが長くなって焦ったか？」「すぐ左に出すべきだった」「さすがに擁護できんぞ」「なんで左に持ち替えてそんなことになった？」など厳しい声が上がった。

この日の大迫は3失点を喫し、広島も1−3で清水に敗れている。大迫は来週から日本代表に合流。イギリス遠征（日本時間3月29日にスコットランド戦、4月1日にイングランド戦）に臨む。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

