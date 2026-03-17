W杯で日本と対戦「絶対に侮ってはいけない」。オランダで躍動する佐野航大、超絶テクに現地ファン震える「なんて選手なんだ」「PSVをいじめるな！」
NECの佐野航大が、超絶テクニックで相手を翻弄した。
現地３月14日に行なわれたエールディビジ第27節で、NECはPSVと敵地で対戦し、３−２で接戦を制した。
この試合にフル出場した佐野は１アシストを記録したほか、自慢の技巧で魅せる。右サイドで対峙する敵をダブルタッチで軽やかにかわす。体勢を少し崩したが、すぐに立て直すと、またも迫りくる敵をダブルタッチでいなしてみせる。
オランダメディア『ESPN NL』の公式インスタグラムが、22歳MFの妙技連発を公開すると、現地ファンから以下のようなコメントが寄せられた。
「なんて素晴らしい選手なんだ」
「佐野のマジック」
「PSVをいじめるな！ こいつをすぐ獲得しろ！」
「アヤックスに行くんじゃない？」
「勢いを増している日本の選手たち。個々の実力がさらに向上すれば、今後のワールドカップで彼らは大きな脅威となるか、あるいはそうなりつつある」
「ワールドカップでは、日本を絶対に侮ってはいけない」
オランダの地でますますその評価を高めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手すぎるだろ！ 佐野航大のダブルタッチ連発
現地３月14日に行なわれたエールディビジ第27節で、NECはPSVと敵地で対戦し、３−２で接戦を制した。
この試合にフル出場した佐野は１アシストを記録したほか、自慢の技巧で魅せる。右サイドで対峙する敵をダブルタッチで軽やかにかわす。体勢を少し崩したが、すぐに立て直すと、またも迫りくる敵をダブルタッチでいなしてみせる。
オランダメディア『ESPN NL』の公式インスタグラムが、22歳MFの妙技連発を公開すると、現地ファンから以下のようなコメントが寄せられた。
「佐野のマジック」
「PSVをいじめるな！ こいつをすぐ獲得しろ！」
「アヤックスに行くんじゃない？」
「勢いを増している日本の選手たち。個々の実力がさらに向上すれば、今後のワールドカップで彼らは大きな脅威となるか、あるいはそうなりつつある」
「ワールドカップでは、日本を絶対に侮ってはいけない」
オランダの地でますますその評価を高めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手すぎるだろ！ 佐野航大のダブルタッチ連発