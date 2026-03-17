衝撃のダブルタッチ連発。佐野の妙技が話題だ。（C）Getty Images

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　NECの佐野航大が、超絶テクニックで相手を翻弄した。

　現地３月14日に行なわれたエールディビジ第27節で、NECはPSVと敵地で対戦し、３−２で接戦を制した。

　この試合にフル出場した佐野は１アシストを記録したほか、自慢の技巧で魅せる。右サイドで対峙する敵をダブルタッチで軽やかにかわす。体勢を少し崩したが、すぐに立て直すと、またも迫りくる敵をダブルタッチでいなしてみせる。
 
　オランダメディア『ESPN NL』の公式インスタグラムが、22歳MFの妙技連発を公開すると、現地ファンから以下のようなコメントが寄せられた。

「なんて素晴らしい選手なんだ」
「佐野のマジック」
「PSVをいじめるな！ こいつをすぐ獲得しろ！」
「アヤックスに行くんじゃない？」
「勢いを増している日本の選手たち。個々の実力がさらに向上すれば、今後のワールドカップで彼らは大きな脅威となるか、あるいはそうなりつつある」
「ワールドカップでは、日本を絶対に侮ってはいけない」

　オランダの地でますますその評価を高めているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】上手すぎるだろ！ 佐野航大のダブルタッチ連発

 