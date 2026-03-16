“避妊拒否”され18歳で妊娠…ビキニで妊娠線を隠さず披露した巫女ノ・スルビの人生、占いバトルで有名に

Disney+で配信中の『占い師たちの運命バトル』に出演した巫堂（ムーダン／韓国のシャーマン）のノ・スルビが、堂々としたビキニ姿を披露した。

ノ・スルビは3月13日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】ノ・スルビのビキニ写真

「妊娠線はあなた（子供）を産んだ私の証。何かを創造できるこの弱い女性の体が、あなたによって神に近づいた証拠なの」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のビキニをまとい、屋外でゆったりと過ごす彼女の姿が写っている。引き締まったスタイルとは対照的に、腹部に鮮明に残る妊娠線を加工なしでありのままに見せており、目を引く。これは出産の痕跡を「隠すべき欠点」ではなく、“生命を創造した神聖な証拠”として受け入れる彼女の強い意志を感じさせた。

このノ・スルビの投稿は、彼女が歩んできた波乱万丈な人生と相まって、大きな支持を得ている。彼女は2023年、バラエティ番組『大人たちは知らない高校生パパママ3』に出演した際、18代で妊娠・出産した過酷な過去を告白し、注目を集めた経緯がある。

当時、彼女は元夫からの暴力や避妊の拒否により若くして母親となっただけでなく、出産後には不倫相手の女性から「あなたの夫と浮気をした」という衝撃的な連絡を受け、子供を連れて家を出たと打ち明けていた。

その後、極限の苦しみの中で「神降ろし（シンネリム）」を受け、巫堂としての道を歩み始めた彼女。最近出演した『占い師たちの運命バトル』では、「MZ世代の巫女」というキャッチコピーとともに高い的中率を誇る占い師の一人として活躍し、一躍時の人となった。

過去の悲劇を乗り越え、自身の体と人生を肯定する彼女の姿に、多くのファンからエールが送られている。