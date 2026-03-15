今回の舞台はブラジル！

ここリオデジャネイロのシンボルといえば、標高710mのコルコバードの丘にそびえ立つ巨大なキリスト像。本来はここでダイナミックな映像を撮影するはずだったのだが、強風の影響でキリスト像になかなか近づけない。

せっかくなので、この移動時間を使って「空中be」。パラグライダーに乗りながら、コーヒーを粉から淹れて優雅に味わう女性。これを中岡もやってみよう！コーヒーの粉をセットし、お湯を注ぐも強風でうまく注げない。飛び始めて30分、中岡はパラモーター酔い。そして何もしゃべらなくなったと思ったら…中岡、魚たちに餌やり。

それではいこう！101回目のQtube！

まずはサンバ大国で高速ダンス動画！協力してくれるのは地元のダンスクラブの皆さん。そのダンスが「パッシーニョ」。ポルトガル語で小さいステップという意味のダンス。その名の通り、とにかく高速で足を動かすストリートダンス。２０１６年オリンピックの開会式で披露され注目を集めた。今回覚えるステップは4つ。動きが気持ち悪い中岡に陽気だったブラジルの子達も引く。しかし中岡、今回ダンスに前のめり！それではいこう、中岡パッシーニョ。

続いては、ブラジルで話題のアート。

壁に人物の顔を描き、木や花を髪の毛に見立てるウォールアート。今回は事前に中岡の写真を送り、ロケの前から作業を進めてもらっていた。作業開始から１週間後。こちらがアーティストのファビオさん。中岡のウォールアートとご対面。完成前だが、すでに十分なクオリティ。中岡のヘアセットと、何か所か着色をすれば完成。中岡も手伝うが、足を引っ張りファビオは不機嫌に。こうして作業すること２時間。中岡のウォールアート、完成！

最後はブラジルの広大な自然で、あの動画に挑戦！やってきたのはジェニパブ砂丘。砂丘を一気に滑り降りるスライダーが大人気。ここで挑戦するのは、９年前に埼玉県で行われた「お尻スライダーチャレンジ」。当時、埼玉では知る人ぞ知る名人・相川さんに弟子入りしたのだが、成功できなかった。目標は、およそ２０ｍ先に張られたこのロープ。中岡、９年ぶりのお尻スライダー。いけるか？すると開始４回目で奇跡が起こる！スライダーの途中から体勢は完全に崩れてしまったが、そのままの勢いで水面へ。背中で回転しながら、見事ゴール！

だが中岡は、華麗なお尻スライダーを決めるまで諦めない。時間も体力も限界の２０回目。入水からの体勢は完璧！そのままお尻だけで水面をスライド！

以上、ロッチ中岡のQtubeでした！