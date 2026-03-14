豪華エルグランド公開！

2026年3月13日、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、今夏に発売を予定している新型「エルグランド」をベースにしたカスタムカー「AUTECH」の、一部デザインに関する新たな画像を追加公開しました。

エルグランドは、1997年に登場した日産のプレミアムミニバン。広い室内空間と高級感ある内装を兼ね備えた「高級ミニバン」という市場を切り拓き、多くの支持を集めてきたモデルです。

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現行モデルは2010年8月に発売された3代目ですが、2025年10月29日に「ジャパンモビリティショー2025」の会場で、16年ぶりの全面刷新を遂げた4代目となる新型モデルが世界初公開されています。

新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。

さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供するといいます。

ボディサイズは、全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（日産測定値）となっており、先代モデルから若干拡大。

内外装のデザインコンセプトは、「The private MAGLEV（日本語訳：リニアモーターカー）」で、エクステリアは、非日常の旅に出かける高揚感や期待感を感じさせる特別なデザインを実現。

インテリアは、特別なプライベートラウンジのような空間を目指して開発されています。

パワートレインには、専用設計により効率を高めた発電特化型の新たな1.5リッター直列3気筒エンジン（ZR15DDTe）と、モーター・発電機・インバーター・減速機・増速機の5つの主要部品をひとつにまとめた「5-in-1 e-POWERパワートレインユニット」で構成される第3世代e-POWERを搭載しています。

新型エルグランドの発売は、2026年の夏が予定されておりますが、この新型の登場に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、カスタムモデル「AUTECH（オーテック）」が登場することも明らかになっており、ティザー画像が公開されていました。

以前のティザー画像は、フロントグリル周辺を捉えたイメージ画像で、湘南・茅ヶ崎の海をイメージしたという、輝くようなドットパターンの意匠と、鮮やかなブルーのエンブレムが刻まれていることが明らかになっていました。

そして今回新たなティザー画像が追加されました。今回のティザー画像は、足元をリア側から映し出したもので、スポークの多い豪華なデザインのホイールがわかるほか、メッキのきらびやかなエアロの一部が確認できます。

日産モータースポーツ＆カスタマイズのホームページでは、今後も新型エルグランドAUTECHの情報を順次更新していく予定だといいます。今後の追加情報にも注目です。