札幌・中央警察署は2026年4月6日、札幌市中央区南8条西7丁目の路上で、女性が男に体を触られる不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。警察によりますと、6日午前4時前、札幌市中央区南8条西7丁目の路上を10代後半の女性が歩いていたところ、背後から来た男に突然服の上から下半身を触られたということです。男はそのまま逃走しました。被害にあった女性が自ら警察に通報し、事件が発覚しました。男と女性に面識はないとみら