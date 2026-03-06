ドジャース・ネーションも驚き「グレーティスト・ショー」

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁弾を放った。これには米メディアも驚き。深夜2時半にもかかわらず、ロサンゼルスメディアも即反応していた。

1死満塁で迎えた2回の第2打席、大谷の一振りが試合を動かした。4球目のカーブを捉えると打球は右翼席に飛び込む満塁弾に。打った瞬間にスタンドインを確信する、打球速度165キロ、飛距離112メートルの衝撃弾をスタンドに叩き込んだ。

第1打席では初球を捉えて右翼線二塁打。打球速度117.1マイル（188.4キロ）の二塁打を放ち球場を沸かせた。塁上では北山亘基投手発案の「茶道ポーズ」を初披露。大阪での強化試合2試合では出塁なしだったため、まだ披露できていなかったが、大谷のパフォーマンスに侍ジャパンベンチは大盛り上がりだった。

この本塁打にドジャースの地元メディアも即反応。ロサンゼルスは深夜2時半にもかかわらず、ドジャース・ネーションは「オオタニはグレーティスト・ショーだ。常軌を逸している」と反応。また、MLB公式サイトのマイケル・クレア記者も「ショウヘイ・オオタニが満塁ホームランを放ち、三塁を回る際に抹茶をかき混ぜる。彼はショーを盛り上げる術を知っている」とコメントした。（Full-Count編集部）