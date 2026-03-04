昨年末にホストデビューした元俳優の前山剛久（35）が、ホストプロデューサーの黒崎店長が運営するYouTubeチャンネル「TV黒崎【公式】」に出演。そこで語った“本音”が、ネット上で波紋を広げている。

前山といえば、元恋人・神田沙也加さん（享年35）が2021年12月に急逝した直後、前山が神田さんを罵倒する音声データの存在が一部週刊誌で報じられ、批判が殺到。活動休止や事務所退所を経て、事実上の芸能界引退状態となっていた。

「その後、沈黙を続けていた前山さんですが、2024年8月に『週刊女性』のインタビューで俳優復帰への意欲を表明しました。同年11月に舞台『ある日の通り雨と共に』で復帰予定でしたが、告知直後から抗議が相次ぎ、出演予定だった女優2人が辞退。最終的に公演が見送られる事態となりました」（芸能ライター）

現在は東京・六本木のメンズラウンジに勤務し、「真叶（まなと）」の源氏名で活動している前山。今回の動画では、通常なら数カ月かかるとされる“アンダー（下積み）”を初月で抜け、連日指名を受けていることが明かされた。来店客の中には俳優時代からのファンのほか、話題性から足を運ぶ人もいるという。

動画が撮影されたのは、1月21日配信の「SPA!」で前山の独占インタビューの記事が公開された直後。同記事では、退所後に韓国へ留学していたことや、スーパーでアルバイトをしていた経験を告白。そのうえで、《メディアには出続けたいと思っています》と語り、芸能界への未練ものぞかせていた。

こうした発言を踏まえ、動画内で黒崎店長は“ラウンジを芸能界にカムバックするための足がかりにしているだけじゃないのか”と指摘。前山は言葉を濁しつつ否定したものの、「利用しちゃってる部分はあった」と認める場面もあった。

さらに「本当にこの世界でトップになりたい」「しっかり結果を出してお店に貢献できたら」と前向きな姿勢を示す一方で、「もし芸能界からまたオファーが来たらラウンジ辞めるだろ？」との問いには「芸能を選んじゃうかもしれない」と本音を吐露。ラウンジでの成功を誓いながら、芸能界復帰の可能性も否定しない姿勢が、どこかちぐはぐな印象を残した。

動画終盤には涙を浮かべながら、「どんな不利な状況でも戻れるんだと僕が夜の世界から証明したい」と訴え、「世間を見返せるように頑張りたい」と強い言葉で締めくくった前山。しかし、こうした発言に対し、動画のコメント欄には冷ややかな声が相次いでいる。

《吐く言葉ぜんぶが薄っぺらいし、その場しのぎにしか聞こえない》

《バケモン級の承認欲求》

《言ってることが矛盾してないか？芸能から声がかかったら辞めるんやろ？見返すどころかナメてますやん》

再起への強い意欲を示した前山だが、過去の経緯がいまだ尾を引くなか、言葉の端々ににじむ迷いや矛盾を指摘する声も多く、世間の視線は依然として厳しいままだ。