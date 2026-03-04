【スシロー】春の「STRAWBERRY FAIR」開催 - 苺づくしスイーツ2種登場
あきんどスシローは3月4日から、春にぴったりの甘酸っぱいフレッシュ苺を使用したスイーツを展開する「STRAWBERRY FAIR」を全国のスシローで開催する。
スシロー「STRAWBERRY FAIR」
フェアでは、苺をふんだんに使った2商品を順次展開する。
まず登場するのは、「フレッシュ苺の苺すぎるパフェ」(360円〜)。苺のアイス、シャーベット、ソース、ムースにフレッシュ苺を合わせ、苺づくしに仕立てたパフェだという。販売期間は3月4日〜4月19日までで、販売予定総数37万食が完売次第終了となる。なお、店舗によって価格が異なり、持ち帰り対象外。
スシロー「フレッシュ苺の苺すぎるパフェ」360円〜
続いて「フレッシュ苺のクレープブリュレ包み」(320円〜)。苺アイスとホイップをクレープで包み、表面をキャラメリゼし、果肉入り苺ソースとフレッシュ苺を添えた。提供前にひとつずつ包んで炙るため、出来立てで提供するという。販売期間は3月4日〜22日までで、販売予定総数32万食が完売次第終了となる。こちらも店舗によって価格が異なり、持ち帰り対象外。
スシロー「フレッシュ苺のクレープブリュレ包み」320円〜
いずれも持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがない。販売状況や価格は各店舗で異なる。
