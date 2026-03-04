ふたの開いた炊飯器の中にある食パンに気付いた猫ちゃんが、そっと近寄ってきて…？一生懸命な犯行シーンが可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で121.5万再生を突破し、「こ、これは……可愛すぎて怒れない！」「一生懸命運んでいる姿が愛おしい♡♡」といった声があがりました。

【動画：『食パン』をくわえて逃げていく猫→飼い主さんに『回収』されると…笑ってしまう光景】

ユニークなところも可愛いてんちゃん♡

Instagramアカウント「@okino_ten_」に投稿されたのは、白黒ハチワレの「てん」ちゃんが、食パンを盗んでいく“犯行現場”をとらえたリールです。

てんちゃんは、弟のキジトラ「とらまる」くんに、爪研ぎをしていると見せかけて突然攻撃を仕掛けたり、とらまるくんの動く尻尾の付け根にアゴを乗せて寝ようとしたりと、ユニークなお姉ちゃんです。

パンどろぼう！

ある日、飼い主さんは炊飯器の中に食パンを入れ、ふたを開けたままにしていたそう。すると、そこへてんちゃんがやってきて、なんと食パンをくわえて逃げていったのだとか。重たい食パンをくわえ、よちよちと歩く後ろ姿があまりにも可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

少し離れた場所で食パンを置き、匂いを確かめていたてんちゃん。飼い主さんが食パンを回収して炊飯器の中に戻すと、すかさず再びくわえて持ち去ったのだそう。スピーディーな犯行でしたが、やはり食パン一斤は重たいのか、運ぶ足取りはどこかおぼつかなかったといいます。

かげに隠れる作戦に…

今度は椅子のかげに隠れてから、食パンを床に置いたてんちゃん。しかし、近づいてくる飼い主さんの顔を見て回収されることを悟ったのか、可愛らしく鳴いて、名残惜しそうに食パンを見つめていたといいます。

その後、盗んでも食べられないと理解したのか、現在はしなくなり、幻となった“パン泥棒”姿。可愛すぎる犯行の一部始終に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

可愛すぎる泥棒さんに、リールの視聴者からは「慌てて取りに行くの可愛い」「仕事で疲れた時に癒やされてます」「可愛すぎる食パン泥棒♡」「滅茶苦茶上手い泥棒さんですねw」「にゃーん という甘い声♡そんな声で鳴かれたらもうたまりませんね～」「ヨイショの時のおちりがめちゃくちゃかわいいです♡♡♡」「魚泥棒は見た事あるけど、食パン泥棒は初めて見たw」「悪い子ちゃんでちゅね♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@okino_ten_」では、保護猫のお姉ちゃんてんちゃんと、一歳歳下の弟とらまるくんの、平和で時々クスッと笑える日常の様子を、多数の写真や動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@okino_ten_」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。