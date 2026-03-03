ファンの視線はド軍相棒ではなく意外な場所に

侍ジャパンに合流したドジャースの山本由伸投手が2日に自身のインスタグラムを更新。日本帰国後の投稿だが、同僚の「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手と愛犬カルロスが車内で並ぶ写真を公開した。投稿直後からファンの間では「由伸くん写ってら（爆笑） キケありがとう」「撮影者が写り込んでますな」といった声が上がり、思わぬ“写り込み”が話題となった。

写真には「Carlos」の文字が添えられ、運転席に座ったキケが満面の笑みを浮かべ、足元ではカルロスがやや窮屈そうに収まる微笑ましい一枚だ。異国の地で築かれたチームメートとの関係性と、愛犬との日常が同時に収められたオフショットは、山本の素顔を感じさせる投稿となった。

しかし、ファンの視線は意外にも別のポイントに向けられた。車のドア部分にうっすらと反射している撮影者の姿。よく見ると、スマートフォンを構える山本本人らしき姿が映り込んでおり、これに気づいたファンが次々と反応した。

コメント欄には「車に映り込むレゴブロックみたいな山本草」「ドアに写ってるの由伸か」「写真撮ってる飼い主車に映ってるww」「飼い主写ってるけど笑」「ドアに写ってるYoshiもみんな素敵」といった声が並び、“うっかり写り込み”に爆笑の嵐。仲睦まじい1枚に加え、思わぬオチまでついた投稿は、ファンにとってもほっこりとしたひとときとなった。（Full-Count編集部）