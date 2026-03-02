この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日韓で活動する形成外科医が分析、韓国の整形は「自己表現」、日本の整形は「自己満足」という価値観の違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国の若者が整形する衝撃的な理由。なぜ日本とは全然違うのか？」と題した動画を公開。日韓両国で医師免許を持つ形成外科医のペク先生をゲストに迎え、両国の整形文化の違いについて深掘りした。



動画でペク先生は、韓国と日本の整形に対する根本的な価値観の違いを指摘。韓国では整形が一般化しており、見た目を良くすることは「自己表現（セルフエクスプレッション）」の一環だと説明。そのため「誰が見てもその鼻は絶対整形じゃないと無理」というような、はっきりとした変化を好む傾向があるという。一方、日本では整形を「自己満足（セルフ・サティスファクトリー）」と捉える人が多く、「手術した痕跡を残したくない」という思いから、周囲に気づかれにくいナチュラルな仕上がりを求める人が多いと分析した。



整形のきっかけにも違いがあるという。韓国では、大学進学や成人を機に親に連れられて手術を受けるケースも珍しくない。これは「大学生からは社会生活」という考えのもと、きれいな方が有利に働くという社会的な背景があるからだとペク先生は語る。対照的に、日本では「コンプレックス」が主な動機であり、嫌だから思い切って来る患者さんが多いと述べた。



また、それぞれの国の強みとして、韓国は「コスパが良い」点を挙げた。薬剤や施術の価格が日本の3分の1程度であることも多いが、その背景には効率を重視する「工場型」の側面もあると示唆した。日本の強みは、一人ひとりに時間をかける「カスタマイズ精神」と、問題が生じた際の丁寧な対応にあると解説。しかし、薬剤の輸入コストなどがかかるため、価格は高くなる傾向にあるとした。



最後にペク先生は、これから韓国で整形を考えている人に対し、価格の安さだけで判断するのではなく、医師の専門性や症例をしっかり調べることの重要性を強調。「自分を理解してくれる、信頼できる先生にやってもらうのがいい」と国に関わらない本質的なアドバイスを送り、動画を締めくくった。