陸上界に飛び込んだ電撃ニュース 30歳最速女子ハードラーが結婚「食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と…」
昨年12月に結婚したことを発表した福部真子(C)Getty Images
陸上女子100mハードルの日本記録保持者（12秒69）である福部真子が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新。昨年12月に結婚していたことを発表した。
【写真】寄り添うように並ぶ結婚指輪…福部真子の実際の報告をチェック
福部はジュエリーボックスに2つ並んだ結婚指輪と見られる写真を投稿。文面で「昨年12月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と結婚しました」と報告した。
「最期の日まで私が毎日幸せにします（男前）味噌汁と前菜は任せてね」とユーモアも交えつつ、「今後も競技人生を全うしますので引き続きよろしくお願いします」と決意を記した。
ハッシュタグには「#胃袋掴もうとしたら掴まれた」「#女のプライド捨てた」「#でも毎日美味しいハッピー」の3つを添え、幸福感を漂わせた。お相手は、かなりの料理上手のようだ。
福部から発表されたハッピーニュースに対して、フォロワーからは祝福の嵐。同じ女子100mハードルでしのぎを削ってきた寺田明日香は「うぇーい！！めでたい感慨深い！勝手に我が家で真子家の結婚祝いしておく笑」と嬉しそうに反応した。
30歳の福部は高校時代に女子100mハードルでインターハイ3連覇。2022年日本選手権で優勝し、オレゴン世界陸上に出場。2024年パリ五輪、2025年東京世界陸上は準決勝に進出した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
