お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。「炎上して炎上して炎上してまいります」と熱く語った。

サンドウィッチマンの伊達みきお（51）から「太田さんってずっと仕事してるじゃないですか」と切り出されると、太田は「働いて働いて働いて…」と高市早苗首相のフレーズを引用。「俺の方が先だぞ！」と主張した上で「炎上して炎上して炎上してまいります。こっちを流行らせようと思って」と語った。

さらに「宣言してどうすんだよ」と自らにツッコミを入れつつ「これフジサンケイグループだろ？ サンケイグループの電波にこれを乗せたかったんだよ。俺は。TBSで言うと偏向報道って言われるから。『太田完全終了』とか言われてるから。サンケイグループの電波でこれを言いたかったんだ」と力説。富澤たけし（51）からは「それで来たんですね！」とツッコミを浴びた。

太田は投開票日の8日夜のTBS系衆院選開票特番で、高市首相に責任を問う質問を敢行。高市氏が「意地悪やなあ」などと反応した件がネット上で話題となっていた。