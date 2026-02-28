犬と一緒に飼わない方がいいペット4選

1.小型の哺乳類

ハムスターやうさぎ、リス、モルモットなどの小動物は、飼いやすいペットとして人気を集めています。

その他にも、最近ではハリネズミやプレーリードッグ、ミーアキャット、モモンガなどめずらしい動物を飼育している人も増えています。

犬に比べて飼育スペースも小さくて済むため、犬の多頭飼いはむずかしくも、これらの小動物を犬と一緒に飼おうとする人は少なくありません。

しかしこれらの動物は、犬に比べて小さく動きが素早いことから、犬の狩猟本能を刺激してしまうことがあります。

そもそも、うさぎやねずみを捕まえることを仕事にしていた犬種もいるため、家の中で小動物が動いていると本能的に捕まえたくなってしまう犬がいても当然でしょう。

そのため、犬がいる部屋で小動物を放してしまうと、犬が追いかけて捕まえようとすることがありお互いにとって危険です。

また、小動物がケージの中にいても、犬が過度な興味を持って近づくことでストレスを与えてしまうことがあります。

2.鳥類

鳥は基本的に鳥かごの中で飼育したり、飛べることから高い位置にいたりするため、犬とあまり関わらないと思うかもしれませんが、決してそうではありません。

犬にとって鳥類は、小動物と同様に“狩りの獲物”として認識してしまうことがあるので注意が必要です。

そのため、鳥が動くたびに吠えたり追いかけたりする犬は多く、ふとした拍子に鳥を傷つけてしまう可能性も考えられます。

特にレトリバーやスパニエルなどガンドッグとして活躍してきた犬種は、鳥に対して強い関心を持ってしまう傾向があります。

また、最近ではフクロウのような猛禽類や大型の鳥類を飼育している家庭もありますが、その場合は犬が襲われる可能性もあります。小型犬だけでなく、大型犬であっても爪やくちばしで傷つけられることがあるので、十分な配慮をしなければなりません。

3.爬虫類

小さく手間がかかりにくい爬虫類も人気のペットです。多くの場合、あまり広いスペースは必要なく、ケージの中で飼育するため、犬との同居も可能でしょう。

しかし、爬虫類は動きが素早く独特で、犬が強い興味を持つことがあります。

また、爬虫類の中には毒や犬にとって害となる菌を保有しているものもいるので、触れ合うことがないようにしなければいけない場合もあるでしょう。

4.猫

犬と猫を一緒に飼っている家庭は、とても多いと思います。実際、とても仲良く過ごしている犬と猫もいると思いますが、必ずしもそうなるとは限らないと覚えておきましょう。

元々犬と猫の習性は全く異なり、群れ社会で生きる犬と単独行動を好む猫は、相容れない場合があるのです。

特に元気いっぱいで好奇心旺盛な子犬に対して、不快な思いを抱いたりストレスを感じる猫は少なくありません。

生活スペースが重なりがちな犬と猫を一緒に飼う場合は、お互いの性格や年齢をしっかり考慮して飼育を始める必要があります。

犬とほかの動物を同居させるときに配慮すべきこと

猫のように犬と生活空間を一緒にする可能性がある動物を飼う場合、先に飼っている動物の性格をしっかりと見極めて、他の動物を受け入れられるタイプかを考えましょう。

特に先に猫を飼っていて、ひとりで落ち着いて生活することに慣れている場合、活発な子犬が突然家に来たらストレスを感じてしまうことがあります。

犬が先に家にいる場合でも、縄張り意識の強い犬や繊細な犬、老犬などの場合は、猫を受け入れるまでに時間がかかってしまうかもしれません。

しっかりと考えたつもりでも、相性が合わなかった場合は生活空間を分けなければならないこともあります。

そのため、いざというときは別のスペースでそれぞれを飼育できる環境か、ということも考えておきましょう。

小動物や鳥類、爬虫類など、生活空間を共有しない動物の場合でも、犬の手が届いたりのぞき込めたりする場所に置くとストレスを与えてしまいます。

また、小動物などをケージから出すときは、犬をハウスに入れたりリードをつけたりして安全を確保することも大切です。

さらに、他の動物を触るときは共通の感染症などのリスクを考えて、それぞれに触れるときは事前に手洗いをしたり消毒をしたりといった対策をしましょう。

まとめ

犬だけでなく他の動物も一緒に飼っている家庭や飼いたいと思っている家庭は、少なくないでしょう。

確かに、犬が他の動物を見たり交流したりしている姿は可愛いものですが、そこにはいくつかのリスクもあるということを忘れてはいけません。

犬を他の動物と同居させるときは、それぞれの性格や気質などをしっかりと見極めて、すべてのペットが安全で快適な生活ができるようにしてあげてください。