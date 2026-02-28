侍27歳“剛腕”が「すごかった」　指揮官を唸らせた投球…「1球目からマックスでいける」【侍ジャパン】

種市の投球は井端監督も唸らせた(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は2月27日、バンテリンドームで中日と壮行試合を戦い、5−3で勝利した。

侍投手陣は先発の宮城大弥が3回55球を投げて1安打無失点3奪三振の好投でマウンドを降りると、2番手の種市篤暉は力強い真っすぐとフォークを武器に、1回を三者凡退に切って取った。直球の最速は156キロを計測した。

【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発 バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る

WBCに初選出された27歳の剛腕は、試合後「リリーフ起用はわかってたので、強い真っすぐと、出力を出すことがメインだったので、そこはできて良かった」と振り返り、「2023年に引き続き連覇できるように頑張りますので、その主軸になれるように頑張りたいと思います」と、WBC連覇の一翼を担うことを誓った。

井端弘和監督は、種市について「1球目からマックスでいけるところがすごかったなと思いますし、彼の特徴のフォークがインコース、アウトコースへスライド気味に落ちたり、食い込んで落ちたり、非常にいいピッチングだったなと思います」と評価していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]