俳優のクリスピン・グローヴァー（61）が、傷害などの疑いで告発された。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3部作で主人公の父ジョージ・マクフライ役を演じたことで知られるクリスピンは、元交際相手が起こした今回の訴訟で、暴行、詐欺、不当立ち退き、悪意ある訴追、そして故意による精神的苦痛の加与といった一連の疑惑を否認している。



【写真】マイケル・J・フォックス演じるマーティ・マクフライが若き日の父ジョージを救った名シーン

ピープル誌の報道によると、書状には原告の匿名女性が「偽りの口実のもとでグローヴァー氏に事実上監禁され、性的行為と無償労働に利用されたという一連の深刻で不穏な出来事」が記されており、ベイン法として知られるカリフォルニア州の市民権法に違反の疑いもかけられている。



原告の女性はイギリス出身のモデルとされており、11年前にSNSを通じてクリスピンと知り合ったという。



女性側は当初、クリスピンのことを「友人」だと思っていたが、メッセージのやり取りを重ねる中、ロサンゼルスに引っ越してくるようにという「奇妙なアプローチ」を受けたそうで、出会ってから8年後にドイツのドレスデンで直接会った際には、クリスピンが収集した「ナチスの記念品」を見せられたとされている。



そして、クリスピンがその女性を「グルーミング」し、「彼の何らかのビジネス関係を通じ、エンターテインメント業界で新しい人生とキャリアを築ける」と約束したうえ、2024年にロサンゼルスへアシスタントとして移り住めば、住まいと仕事も与えると持ちかけたという。しかし、カリフォルニアに着くと「グローヴァーが女性の行動を管理し、居場所まで監視しようとしていたという異常な状況に置かれ、同棲している恋人／性的奴隷のような立場となった」という。



そして、「イスラム教徒」というその女性がモスクに行こうと外出し、脅しが空言と思って戻ったところ、「新しい住まいを探す」ように言われ、「いかなる通知や警告もなく」立ち退かされたと続けられている。



「ホームレス」となった後に、飼い猫や所持品を取るために家に戻った時、クリスピンから暴行を加えられたとされているほか、クリスピンはその女性を「不法侵入者」として「虚偽の通報」をして、接近禁止令まで申請したとされている。



クリスピン側はこの疑いを全面的に否定。代理人は「グローヴァー氏はこれらの根拠なき告発を断固として否定します」と声明を出している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）