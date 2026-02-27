あなたにも「現地リポーター」のチャンス！ コカ･コーラが「FIFA ワールドカップ26」キャンペーンを開始

2026年6月から開催される史上最大規模の「FIFA ワールドカップ26」。今大会を記念して、サッカーボールと「FIFA ワールドカップ26」のロゴを大胆にあしらった限定デザインの「コカ･コーラ」が全国で期間限定発売中です。あわせて、「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーンもスタート。「コカ･コーラ」を購入して応募すると、現地リポーターとして「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」に参加できるチャンス！他にも、コカ･コーラ限定ユニフォーム（コーク限定ユニ）、そのほかオリジナルグッズが当たります。

「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」の現地リポーターに！

「コカ･コーラ」「コカ･コーラ ゼロ」「コカ･コーラ ゼロカフェイン」のキャップ裏コードや缶の二次元コードをCoke ONアプリでスキャンする、またはCoke ON対応自販機で購入することでポイントが貯まり、獲得ポイント数に応じて各コースへ応募が可能です。目玉は、6ポイントで応募できる「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」コース（5組10名）です。選ばれた方は現地の熱狂を届ける “コカ･コーラ現地リポーター”として「FIFA ワールドカップ26 応援ツアー」に参加できます。コカ･コーラ公式SNSではプロサッカー選手の長友佑都選手が「応援ツアー」に応募する参加者へ向けた熱いメッセージムービーを公開中。応募期間は3月15日（日）23時59分まで。

史上最大規模のFIFA ワールドカップ。コカ･コーラと共に盛り上がろう

アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国が史上初めて共同で開催する「FIFA ワールドカップ26」。史上最大規模となる本大会を前に、コカ･コーラの限定ボトルやキャンペーンが盛り上げます。自宅でのテレビ観戦や仲間との観戦をコカ･コーラとともに楽しみましょう！