【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月2日〜3月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月2日〜3月8日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『急ぐことが多いでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
決断や選択をいつもより早くしていきます。沢山考えても答えが出ないことは一歩踏み出してから、その結果で色々と判断していくでしょう。仕事や公の場ではレベルの高い人にも対抗できる武器を持っているようです。けれど、わざわざ倒したりせずにヨイショして甘えていくようにすると良いようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の理想やこだわりを守るより、結果の早さを優先します。相手に合わせてすぎてでも関係を進めていくようです。ずっと一緒にいたい人を選んでいるかだけはちゃんと考えましょう。シングルの方は、ポーカーフェイスが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたにぶつけるわがままを減らします。
｜時期｜
3月3日 手放すものがある ／ 3月8日 マイペースに切り替える
｜ラッキーアイテム｜
駄菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞