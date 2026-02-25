この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「ナゼ売れてる? 1分でわかる! トヨタライズが人気の理由7つ! #PR」を公開した。トヨタのコンパクトSUV「ライズ」が多くのユーザーに支持される背景を7つのポイントで解説し、取り回しの良さと高い機能性を兼ね備えた「サイズ以上の価値」があるという結論を提示している。

動画の冒頭、ワンソク氏はまず「コンパクトである」点を第一の理由として挙げる。全長4m以下、全幅1.7m以下という5ナンバーサイズについて、「ヤリスクロスよりも小さい」と具体例を出して比較。最小回転半径5.0m（17インチホイール装着時）というスペックを示し、「小回りも効く」という日本の道路事情に適した利便性を強調した。

続けて、「小さいのに室内ひろびろ」という逆説的な魅力にフォーカス。赤のパイピングが施されたスポーティなシートが映る車内映像とともに、室内長が約2m（1,955mm）あることを紹介した。「大人が座っても快適」な後席の足元スペースや、デッキボードを活用して369Lを確保したラゲージルームを見せ、見た目からは想像できない収納力を証明している。

走行性能と装備面についても、「走り・燃費◎」として、ハイブリッドモデル（2WD）のWLTCモード燃費「28.0km/L」という優れた数値を提示。さらに、衝突安全性能評価での「ファイブスター賞」獲得や、UV・IRカットガラス、シートヒーターといった快適装備の充実ぶりを次々と列挙した。

最後に挙げたのは、「非常用電源になる」という防災視点でのメリットだ。AC100V・1500Wのアクセサリーコンセントがラゲージルームに設置されている様子を映し、「いざという時に活用できる」安心感をアピール。ワンソク氏はこれら7つの理由を通じて、ライズが日常の使い勝手から緊急時の備えまでを網羅した、極めて合理的な選択肢であることを示唆している。

YouTubeの動画内容

00:03

「ヤリスクロスよりも小さい」全長4m以下のコンパクトなサイズ感
00:12

「小さいのに室内ひろびろ」1,955mmの室内長と十分な荷室容量
00:32

ハイブリッドで驚異の「リッター28.0km」を実現した燃費性能
00:39

衝突安全性能評価で最高ランク「ファイブスター賞」を獲得
00:50

いざという時に役立つ「非常用電源」としての活用法

