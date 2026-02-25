「りくりゅう」ペアの“高級外車”との2ショット公開！

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア種目で見事金メダルに輝き、日本中に大きな感動をもたらした三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅう」ペア。

歴史的な快挙を成し遂げた二人のリラックスした姿をとらえた写真が、2026年2月17日、日本スケート連盟の公式インスタグラムに投稿され、話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！「りくりゅう」ペアの“高級外車”との「2ショット」を画像で見る！

公開されたのは、取材に向かうためにクルマで移動する様子を収めたオフショット。

投稿には、次のような温かいコメントが添えられていました。

「おはようございます。これから取材に向かいます！ 移動の車内ではたくさんのお祝いメッセージに目を通してお返事してます」

並んで座る三浦さんと木原さんのツーショット写真にくわえ、同じく現地で活躍する堀島行真さんも同乗している貴重なスリーショットも披露されています。

そして、ここでクルマ好きの興味を惹きつけるのが、彼らが乗車している車種です。

シートやトリムといった内装デザインの特徴から、この移動車は高級車の代名詞であるメルセデス・ベンツの大型ミニバン「Vクラス」であると推測されます。

3名が並んで腰を下ろしているのは3列目シートですが、日本仕様とは異なる「3分割タイプ」が採用されている点から、現地の欧州仕様モデルであることがうかがえます。

この投稿に対し、日本国内のみならず、開催国イタリアをはじめとする世界中のファンから、数多くの温かいメッセージが寄せられました。

「貴重な移動シーンが見れて嬉しい」

「移動中も忙しそうですね」

「りくちゃんは … 母さんのような 眼差しで見てる」

「やっぱり、りくりゅうペアは笑顔が1番です！」

「素敵です！ 重圧から解放されたでしょう」

「金メダルおめでとうございます！！」

「何度もテレビで放送されて、その度に私も泣きました」

「演技もお人柄も最高すぎます！」

「ゆっくりやすんでください！」

「これからもお二人のご活躍を応援します」

「本当に本当に本当におめでとうございました」

「bravissimi！（最高に素晴らしい！）」

「Siete bellissimi. grazie mille per questo programma meraviglioso（あなたは美しい。この素晴らしいプログラムを本当にありがとう）」

「So happy for you! We Italians thank you for your emotions!（本当にうれしい！ 私たちイタリア人はあなたの感情に感謝します！）」

※ ※ ※

圧巻の演技で世界の頂点に立ち、国境を越えて多くの人々を魅了した「りくりゅう」ペア。

氷上での力強く美しい姿と、重圧から解放されたあとの穏やかな素顔のギャップもまた魅力的です。

これからもお二人のさらなる飛躍と活躍から、目が離せません。