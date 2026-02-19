【2026年1月スタート】冬ドラマの初回放送注目度ランキングが発表

REVISIOはこのほど、2026年1月にスタートした冬ドラマに関する初回放送の注目度ランキングを発表しました。

■1位は松本まりか主演のあのドラマ

1位は、テレビ東京の『元科捜研の主婦』（注目度66.8％）。テレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーで、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織が主人公となっています。主演は松本まりかさん。

主人公が科学の力を使い、どのように事件が解決するのかという点に、視聴者の関心が集まったことが高い注目度につながっています。

2位は、TBSの日曜劇場枠で放送されているエクストリームファミリーサスペンス『リブート』（66.7％）。鈴木亮平さんを主演に、戸田恵梨香さんや松山ケンイチさんも出演しています。

鈴木亮平さんと松山ケンイチさんによる「二人一役」が話題となりました。

3位はテレビ朝日の「再会〜SilentTruth〜」（66.6％）。人気作家・横関大氏の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリーとなっています。主演は竹内涼真さん。

登場人物たちが抱え込むさまざまな思いや秘密が繊細に交錯するストーリー展開が特徴で、女性の注目度は71.6％にのぼっています。

4位にはテレビ朝日の「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（65.2％）、5位にはフジテレビの「ヤンドク！」（64.8％）がランクインしました。

（フォルサ）