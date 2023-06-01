伝説のミイラ映画が再び蘇る。現代ホラー映画の2大巨塔、ジェイソン・ブラム＆ジェームズ・ワンがプロデュースする映画『ザ・マミー（原題：Lee Cronin's The Mummy）』の予告編が米国で公開された。

映し出されるのは、仲むつまじく出かけている父・母・兄・妹、ごく普通の4人家族。「ピザを2枚食べてもいい？」と妹が聞くと、母は「ダメ」と一言。父は「もちろんいいぞ」と言うが、母は「ダメよ。2枚も絶対食べきれない」と念を押した。

突然、スマートフォンが鳴る。「こちらは米国大使館の次席行使です。娘さん、ケイティさんが見つかりました」。両親は言葉を失う。「彼女は生きています」

8年前に砂漠で失踪し、行方不明になっていた幼い娘が突如帰ってきた。思いもよらない姿で。

「心の準備をしておいてください。いきなり動いたり、大きな音を出したりはしないで」と担当医らしき男は語る。「やあ、ママとパパだよ」と父は声をかけるが、肌の色も変わり果てたケイティはかすれた声で息をするばかりだ。

「3,000年前の石棺のなかで、娘は何をしていたんでしょう？」「ほかに何人見つかったんですか？」「57人」「そのうち生存者は？」──。そして、兄は父に尋ねる。「ケイティに何があったの？ いったい何が起こったの？」

次々と怪異が起こり、祈りが捧げられるなか、喜びに満ちるはずの再会は恐ろしい悪夢へ変貌していく。老婆の首に鎖をかけ、「おばあちゃん、心配しないで。死ぬのって楽しいよ」とケイティは邪悪な笑顔を浮かべた。“娘に帰ってきてほしい”、ただそれだけだったはずなのに……。

ミイラ映画の始祖『ミイラ再生』（1932）を原案として新たな恐怖を描き出したのは、『死霊のはらわた ライジング』（2023）のリー・クローニン監督。自ら脚本も手がけ、『ハムナプトラ』シリーズやトム・クルーズ主演『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』（2017）とは異なるトーンで“ミイラ伝説”を現代に蘇らせた。

出演者は『ミッドサマー』（2019）のジャック・レイナー、『ひとつの愛』（2023）『ヴィクトリア』（2015）のライア・コスタ、「ムーンナイト」（2022）のメイ・キャラマウィ、新星ナタリー・グレイス、『イマジナリー』（2024）『ジャングル・クルーズ』（2021）のヴェロニカ・ファルコン。

映画『ザ・マミー（原題：Lee Cronin's The Mummy）』は2026年4月17日に米国公開予定。