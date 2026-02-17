この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一人の少年工が大統領へ」韓国の新リーダー、イ・ジェミョン氏とは何者か。その激動の人生と数々の疑惑

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国の新大統領、李在明。彼の過去・現在・未来を解説」と題した動画を公開。2025年6月3日に韓国で新しい大統領として誕生したイ・ジェミョン（李在明）氏について、東大博士課程に在籍するパクくん氏がその人物像を多角的に解説した。



動画でパクくん氏は、イ・ジェミョン氏が「非常に評価が分かれている人物」であると前置きし、その激動の半生を紐解く。イ・ジェミョン氏は1963年、貧しい農村地帯に9人兄弟の7番目として生まれた。「彼の出発点は社会の底辺にありました」とパクくん氏が語るように、中学卒業後は工場で働く「少年工」としてキャリアをスタートさせる。13歳でプレス機の操作中に左手首を骨折する大事故に遭うも、高額な治療費を払えず適切な治療を断念した過去も明かされた。



その後、高卒の作業班長を見て一念発起し猛勉強の末、大学入試に成功。1982年に中央大学法学部に入学し、司法試験に合格して弁護士となった。弁護士時代は労働者や地域住民といった社会的弱者のために活動し、その後、ソンナム市長、キョンギ道知事を歴任。知事時代には青年への支援金制度やドクターヘリの運用強化など、スピード感のある政策で支持を集めた。その一方で、独断的な判断や中央政府との対立をいとわない姿勢は「独断的」「政治的アピールが強すぎる」との批判も呼んだという。



パクくん氏は、同氏への評価が賛否両論に分かれる点を、支持者と反対者双方の視点から整理する。支持者は「迅速な意思決定と政策実行力」「庶民生活に根差した政策」を高く評価。反対者は「複数の刑事訴訟リスク」「財政の裏付けに関する懸念」「野党・与党との摩擦」を問題視していると解説した。



最後にパクくん氏は、今後の韓国について2つのシナリオを提示。ポジティブなシナリオは、所得再分配の強化や地域経済の活性化により「庶民中心の分配型国家」へと成長する未来。一方、ネガティブなシナリオとしては、司法リスクが現実化し、財政が崩壊、政治的対立が激化することで「国家レベルなカオス状態になる可能性」を挙げた。イ・ジェミョン氏が「生活を支える改革者」となるか、「喧嘩誘発者」となるのか、その鍵は司法リスク、政権の実行力、そして社会との対話にあると締めくくった。