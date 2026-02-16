【高校新人大会／九州】福岡第一が1回戦敗退…東海大福岡が”福岡対決”制す
2月14日、15日にかけて「第56回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会」が開催。新体制となった名門校がしのぎを削り、男子は福岡大学附属大濠高校、女子は東海大学付属福岡高校が優勝を果たした。
男子では、福岡第一高校が県立沖縄水産高校に55－71で敗れ1回戦敗退。前半の20分間でわずか18得点にとどまり、オフェンスに課題が残った。決勝まで順調にコマを進めた福大大濠は決勝で柳ヶ浦高校と対戦。全てのクォーターで相手を上回り、92－70で勝利を収めた。
東海大福岡vs精華女子高校の”福岡対決”となった女子の決勝では、県予選でも89－52と勝利を飾っていた東海大福岡が精華女子を44点に抑え勝利し頂点に立った。
男子の柳ヶ浦、福岡第一、女子の東海大福岡、慶誠高校は3月14日、15日に行われる「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」にも出場。新たな顔ぶれとなったチームで、全国最高峰の舞台への出場権をかけて挑む。
九州新人大会の結果は以下の通り。
◆■「第56回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会」結果
【男子】
・1回戦
福大大濠 （福岡1位） 100－62 瓊浦 （長崎2位）
興南 （沖縄2位） 77－67 延岡学園 （宮崎1位）
九州学院 （熊本1位） 86－79 佐賀東 （佐賀2位）
川内 （鹿児島1位） 73－71 別府溝部 （大分2位）
柳ヶ浦 （大分1位） 112－67 鹿児島工業 （鹿児島2位）
東海大星翔 （熊本2位） 85－60 長崎工業 （長崎1位）
佐賀北 （佐賀1位） 75－78 宮崎工業 （宮崎2位）
沖縄水産 （沖縄1位） 71－55 福岡第一 （福岡2位）
・準々決勝
福大大濠（福岡1位） 123－71 興南（沖縄2位）
九州学院（熊本1位） 74－66 川内（鹿児島1位）
柳ヶ浦（大分1位） 82－77 東海大星翔（熊本2位）
宮崎工業（宮崎2位） 63－73 沖縄水産（沖縄1位）
・準決勝
福大大濠（福岡1位） 99－92 九州学院（熊本1位）
柳ヶ浦（大分1位） 75－70 沖縄水産（沖縄1位）
・シード決定戦
九州学院（熊本1位） 82－86 沖縄水産（沖縄1位）
・決勝
福大大濠（福岡1位） 92－70 柳ヶ浦（大分1位）
【女子】
・1回戦
東海大福岡 （福岡1位） 67－46 大分 （大分2位）
佐賀北 （佐賀2位） 65－76 長崎女子 （長崎1位）
鳳凰 （鹿児島1位） 50－47 尚絅 （熊本2位）
延岡学園 （宮崎2位） 64－50 石川 （沖縄1位）
精華女子 （福岡2位） 106－74 小林 （宮崎1位）
れいめい （鹿児島2位） 55－74 佐賀清和 （佐賀1位）
明豊 （大分1位） 74－71 島原中央 （長崎2位）
那覇 （沖縄2位） 75－82 慶誠 （熊本1位）
・準々決勝
東海大福岡（福岡1位） 89－59 長崎女子（長崎1位）
鳳凰（鹿児島1位） 50－68 延岡学園（宮崎2位）
精華女子（福岡2位） 97－42 佐賀清和（佐賀1位）
明豊（大分1位） 37－75 慶誠（熊本1位）
・準決勝
東海大福岡（福岡1位） 70－48 延岡学園（宮崎2位）
精華女子（福岡2位） 83－71 慶誠（熊本1位）
・シード決定戦
延岡学園（宮崎2位） 40－85 慶誠（熊本1位）
・決勝
東海大福岡（福岡1位） 61－44 精華女子（福岡2位）