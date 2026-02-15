未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
|次期フォルダブルスマホ「Samsung Galaxy Z Fold8・Z Fold8 FE・Z Flip8」が登場へ！写真は既存のZ Fold・Z Flip7
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z Fold8」および「Galaxy Z Fold8 FE」、「Galaxy Z Flip8」（ともに仮称）と見られる開発機「Q8（型番：SM-F976U）」および「H8（型番：SM-F971U）」、「B8（型番：SM-F776U）」が登録されています。
現時点では製品名（Marketing Name）が開発名なので、このまま3機種とも発売されるかは不明ですが、昨年はGalaxy Z Flip7の廉価版としてGalaxy Z Flip7 FEが登場しましたし、フォルダブルスマホ市場も参入するメーカーが増えて熾烈なシェア争いをしているため、Galaxy Z Foldシリーズの廉価版が出てもおかしくはなさそうです。一方、今年はGalaxy Z Flipシリーズの廉価版については現時点では投入されない模様です。
Samsungでは前述通りにその年の後半に画面が折り畳めるフォルダブルスマホであるGalaxy Zシリーズを2019年より投入しており、画面を折り畳んで閉じた状態では普通のスマホとして使え、開くとタブレット級の大画面になる横開き型のGalaxy Z Foldシリーズと、画面を折り畳んで閉じた状態では非常にコンパクトになって持ち歩きやすく、開くと普通のスマホとして使える縦開き型のGalaxy Z Flipシリーズを展開しています。
Galaxy Zシリーズも今年で8世代目となり、現時点では未発表なので製品名は不明ですが、これまで通りであれば、Galaxy Z Fold8およびGalaxy Z Flip8となります。さらに昨年はGalaxy Z Flipシリーズの初の廉価版であるGalaxy Z Flip7 FEが登場しましたが、今年はGalaxy Z Foldシリーズの廉価版としてGalaxy Z Fold8 FEが登場しそうです。なお、Galaxy Z Foldシリーズには3つ折りの「Galaxy Z TriFold（型番：SM-F968*）」も2025年12月に発売されています。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy Z Fold8 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy Z Flip8 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy Z Fold8 FE 関連記事一覧 - S-MAX
・IMEI DATABASE - Industry Services - GSMA
・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy（サムスンギャラクシー）