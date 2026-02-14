タレントで駐日ギニア共和国大使館顧問のオスマン・サンコン(76)の妻で歌手の北山みつき(58)が14日までに自身のブログを更新。病院で「70歳」に間違われた怒りをつづった。



【写真】誕生日にはサンコンと仲睦まじい家族ショット

北山は2025年12月、タクシー乗車中に玉突き事故に遭い、リハビリに通っている。今回、通院した際、「まあ30代男性でしょうね」という担当者から「凄くお若いのでビックリしました!!」と声をかけられたという。男性が何度もパソコンをのぞいては「お若いですよねー」と感嘆していたことから、北山も「私も調子に乗って、10歳くらい若く見えるでしょう」と返したところ…



「はい、70歳くらいに見えますよ」



“水着で歌う演歌歌手”の異名を持ち、グラビアでも活躍。自分磨きにも努めている北山はまさかの返答に「はあ!?70歳!?な、なんですと!?もうビックリしてリハビリベッドから飛び跳ねてパソコンを覗きに行きましたよ」と、パソコン画面の年齢を確認。そこには「1942年 83歳」と表示されていた。



北山は1967年(昭和42年)生まれ。西暦の下2ケタが、誤って元号の年数で入力されていたというわけだ。



事の真相が分かり、「院長ドクターの打ち間違いですね。どうりで加齢ですから加齢ですから、と行く度にヤケに連呼する先生で変だなぁと思いましたよ」「昭和42年生まれを1942年で打った訳ですよね。すると83歳。それは母親の歳だろう。ったく」「いえいえ気にしないで大丈夫ですよ、と言ったもののボディブローのようにだんだん効いてくるな」「70歳かよ!!じわじわムカついてきた。病院変えたくなってきた」とボヤキが止まらない北山。それでも、「笑い話にするよう努力する、、、」とポジティブに結んだ。



ファンからは「あたまにきますね！けど70に見えるわけないから気にしないでくださいね!」「気にしない気にしない」など、慰めの声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）