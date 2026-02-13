VT COSMETICSのカプセルクリームに新作登場♡お米成分で白玉肌へ
韓国発のスキンケアブランドVT COSMETICSから、SNSで話題のカプセルクリームシリーズに待望の新作が仲間入り。2026年2月13日（金）より順次発売される「お米カプセルクリーム」は、お米由来成分※2を配合した新感覚の保湿ケアアイテムです。ドン・キホーテ限定で展開される特別な一品。毎日のスキンケア時間を、もっと楽しく心ときめくひとときへ導きます♡
2層構造で叶えるWアプローチ
ぷるぷるのジェルクリームと、お米由来成分※2をたっぷり含んだ高濃縮カプセルが一つになったデュアル構造。
ジェルが肌の油水分バランスを整えながらしっかり保湿し、カプセルが角質層までうるおいを届けて毛穴※4をケアします。保湿と毛穴ケアを同時に叶え、白玉肌※1のようなキメの整ったツヤ肌へ導きます。
お米×美容成分でうるツヤ肌
お米由来成分※2に加え、ナイアシンアミド※3と9種のペプチド※5を配合。肌バリアをサポートしながら、使うたびにフレッシュなうるおいをチャージします。
べたつきのない心地よいテクスチャーで、季節を問わず使いやすいのも魅力。弾けるようなツヤ感を求める方にぴったりの一品です。
商品詳細と販売情報
お米カプセルクリーム
価格：1,980円（税込）
トレンドと機能性を両立するVTならではの技術を採用。
SNSで話題の「PDRN+カプセルクリーム100」の技術をベースに、お米由来成分※2の魅力を掛け合わせた革新的なスキンケア体験を楽しめます。
内容量：50mL
発売日：2026年2月13日（金）より順次
販売先：全国のドン・キホーテ系列店舗／アピタ／ピアゴ
※一部取り扱いのない店舗がございます。
※1白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと
※2コメヌカ水、コメ胚芽エキス、コメ発酵液（いずれも保湿成分）
※3保湿成分
※4うるおいを与えて毛穴を目立たなくすること
※5トリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-2、アセチルテトラペプチド-5、トリペプチド-1銅、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルペンタペプチド-4、ヘキサペプチド-11、ヘキサペプチド-9、パルミトイルトリペプチド-5（いずれも保湿成分）
毎日のケアをもっと前向きに
肌に触れるたびに、うるおいとツヤを実感できる「お米カプセルクリーム」。日々変わる肌状態やライフスタイルに寄り添いながら、確かな手応えを届けてくれるアイテムです。
限定販売だからこそ、気になったら早めのチェックがおすすめ。新しい季節の始まりに、自分へのご褒美スキンケアとして取り入れてみてはいかがでしょうか♪