愛犬を連れて帰省したものの、親は犬嫌い…。家の中がやけに静かだなと思ったら、目に飛び込んできたのはまさかの…？お父さんとワンコの予想外な姿は反響を集め、投稿には「本当は大好きなんだと思う♡」「微笑ましいですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ワンコを連れて帰省→『犬が嫌いな父』がやけに静かだなと思ったら…『まさかすぎる光景』】

愛犬を連れて実家へ帰省

TikTokアカウント「catherine0812raou1011」に投稿されたのは、ポメラニアンの「キャシー」ちゃんと「ラオウ」くんが、飼い主さんの実家に帰省したときのワンシーン。親がワンコ嫌いのため帰省をしぶられていたそうですが、組立サークルを持参するなど準備を施し、実家へ帰ったといいます。家ではサークルの中にワンコたちを入れていたそう。

実家でゆっくりしながら、愛犬の様子でも…そうサークルの方へ目を向けると、お父さんとキャシーちゃんが戯れるまさかの光景が…！

ワンコ嫌いなお父さんなのに…？

サークルの縁に手をかけて立ち上がったキャシーちゃんを、お父さんが優しく撫でていたそう。飼い主さんも思わず「えっ？」と二度見してしまうほど衝撃の光景だったとか。

人懐っこいキャシーちゃんはお父さんを笑顔で見つめ、ナデナデされてとっても嬉しそう。そんなキャシーちゃんにお父さんは、どう見てもメロメロな様子だったとか。「好きじゃない」と言いながら、ちゃんと優しくする不器用な愛情が、サークル越しにあふれてしまった瞬間。次の帰省では、サークルの外に2匹がいる未来が見られる…かもしれませんね。

この投稿には「ホッコリします」「お互いうっとりタイム♡」などのコメントが寄せられています。お父さんの愛情がキャシーちゃんにちゃんと伝わったのでしょうね。

微笑ましいトライアングル♡

キャシーちゃんとラオウくん、2匹の微笑ましい日常もご紹介！この日、飼い主さんに遊んでほしいキャシーちゃんは、真ん丸お目目で見つめながら『ねぇ遊んでー！』と猛アピール。おねだりをしながら甘えん坊さん炸裂だったそう。

すると、『ボクが遊んであげるよ！』と言わんばかりに、横でラオウくんがちょいちょいとお手手でつついたのだとか。かみ合わないトライアングルには思わず笑いが込み上げます。こんなに可愛いかまってちゃんたちと一緒なら、毎日が退屈知らずですね♡

TikTokアカウント「catherine0812raou1011」には、キャシーちゃんとラオウくんの愉快な日々が投稿されていますよ。癒しと元気をもらいたい方は要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「catherine0812raou1011」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております