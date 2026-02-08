【殿堂入り】クックパッドで人気！リピーター多数の簡単「りんごのコンポート」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.108】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

りんごがあったら作りたい、簡単「コンポート」レシピ

りんごがおいしい季節。たくさん買って、食べるペースが追いつかない…なんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。皮をむいてそのまま食べるのもおいしいですが、砂糖で煮た「コンポート」もおすすめ。今回は1200件以上のつくれぽが寄せられている人気のコンポートレシピをご紹介します。

つくれぽ1,200件超の人気レシピ「簡単！りんごのコンポート」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：りんごが透き通ってくるまで煮る！



ポイント2：冷めるまで煮汁に漬けておく！



りんごは皮と芯を取り除き、8等分に切ったら鍋へ。水と砂糖を加えたら、りんごが透き通るまでコトコト煮ましょう。火を止めたら煮汁に漬けたまま冷ますと、おいしく仕上がりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「簡単にできておいしかった！家族にも好評です」「このレシピのおかげで、毎年りんごの季節が楽しみです」といった声がたくさん届いています。

クレープやアイスクリームに添えたり、パイシートで包んでアップルパイにしたりと、いろいろな楽しみ方ができるコンポート。時間がある時に作って冷蔵庫に入れておけば、食べたいときにいつでも甘いコンポートが楽しめます。おうちにりんごがある方は、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

