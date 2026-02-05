【リカちゃん】セーラーズコラボくじのレトロな景品をすべて公開！
着せ替え人形「リカちゃん」と水兵さんのマークでおなじみのファッションブランド「SAILORS（セーラーズ）」がコラボレーションした「リカちゃんくじ×セーラーズ」が、全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー店舗にて2026年2月13日（金） より順次発売予定だ。
＞＞＞賞品のラインナップをすべてチェック！（写真32点）
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
「セーラーズ」は、1980年代の原宿カルチャーを象徴する伝説のカジュアルファッションブランドで、 「セーラーくん」のマークや、ポップでカラフルなマリンテイストのアイテムが特徴だ。なお、「リカちゃん」がセブン‐イレブン、イトーヨーカドーのくじに登場するのは今回が初めてとなる。
くじの景品は全24種＋ラスト賞で、セーラーズの洋服を着用したドールや、「セーラーくん」のマークがプリントされたリカちゃんの洋服や雑貨をラインアップ。ドールは通常サイズ（約22cm）のほか、約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」も登場する。
通常サイズのドールは、赤いミニスカートのチアスタイルや、カラフルなトレーナーにストライプパンツのカジュアルスタイル、ストライプのオーバーオールスタイル、ラスト賞を合わせた４種を展開。
ラスト賞の「リカちゃん」は、海外セレブが着用したことでも知られる赤色のスタジャンに、髪飾りのリボンやチェックのスカートや靴など ”レトロかわいい” 赤色のコーディネートでまとめている。
リカちゃんサイズの洋服には、セーラーくんがプリントされた紫色のスタジャンや、選べる全4種のトレーナーがあり、ポップでレトロなテイストの着せ替えが楽しめる。
セーラーズのファッションスタイルに身を包んだ「ぷちリカちゃん」は、自立可能な設計（くつ着用時）で、手や足を動かしてポージングをつけられる。
ポーチやトートバッグは、 ”リカちゃん” と ”セーラーくん” がデザインされ、裏表どちらもお楽しみいただけるリバーシブル仕様。
ミニクリアポーチやダイカットキーチェーンにはプラフックが付属しており、バッグやポーチなどお好きなところにつけて持ち歩き可能だ。
（C） ＴＯＭＹ
