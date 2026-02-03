ロイヤリティ マーケティングが提供する共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」で、2月に実施されるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

「JMB×Ponta 10周年キャンペーン！」第2弾をはじめ、ドトールグループでポイント大増量祭などのキャンペーンが実施される。

「JMB×Ponta 10周年キャンペーン！」第2弾

2月1日～28日に合計3000Pontaポイント以上（1500マイル以上分）をマイルへ交換すると、「どこかにマイルクーポン」が100名に当たる。

「JMB×Ponta」または「JMBローソンPontaカードVisa」ユーザーのJMB日本地区会員が対象。

どこかにマイルクーポンは、国内線特典航空券「どこかにマイル」に往復1名1回分申し込めるクーポン。申し込んだ本人もしくは二親等以内の搭乗者に適用でき、本人が搭乗しない場合でも利用可能。

ポイント大増量祭 ドトールで最大400ポイントもらえる

全国のドトールグループ対象店舗で、Pontaカードを提示すると20Pontaポイント、au PAY（コード支払い）で決済すると20Pontaポイントの合計40Pontaポイントが進呈される。

期間中10回の会計までポイントを獲得でき、合計で最大400Pontaポイントがもらえる。

Pontaカード提示キャンペーン

キャンペーンページからエントリーのうえ、ドトールグループ対象店舗でデジタル版を含むPontaカードを提示（ためる・つかう）して300円以上の会計をすると、20Pontaポイントが進呈される。

au PAY（コード支払い）決済キャンペーン

KDDIのエントリーページからエントリーのうえ、ドトールグループ対象店舗で300円以上をau PAY（コード支払い）で支払うと、20Pontaポイントが進呈される。

Pontaリサーチ アンケート回答で50万ポイント山分け

3つ以上のアンケートに回答してポイント加算まで達成すると、50万Pontaポイントが山分け進呈される。期間は28日まで。

エントリー前に回答したアンケートはキャンペーン対象外となる。

対象者数が50万名を上回った場合は、全員に1Pontaポイントが進呈される。一人あたりの加算上限は100ポイント。

Pontaボーナスパーク 抽選でポイント2倍進呈

買い物や会員登録などを通じてPontaポイントを貯められる「Pontaボーナスパーク」で、対象商品の利用で進呈される獲得ポイントが抽選で2倍になる。また、100ポイントがもれなく進呈される。期間は27日まで。

Pontaボーナスパークで「ポイント倍増フェス対象」の記載がある商品が対象で、参加にはキャンペーンページでエントリーが必要。抽選の当選確率は、全条件達成数の4分の1。