「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日正午現在でファナック<6954.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



３日の東証プライム市場でファナックが急反発。産業用ロボット最大手の同社は１月２６日に決算発表を行い第３四半期（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比１３．７％増の１１６８億６２００万円と堅調だった。２６年３月通期の同利益は従来予想の１５７３億円から１５８０億円（前期比７．１％増）に上方修正している。株価は、ＡＩが機械を自律的に制御するフィジカルＡＩ関連株の物色の流れに乗り、１月１４日に６９５０円の最高値をつけた。ただ、足もとでは高値警戒感も強まっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS