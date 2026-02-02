お見送り芸人しんいち、女性関係のイメージの悪さから共演者側から壁を作られる：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）1月31日（土）放送は、「壁ある芸人矯正プログラム」。今回は、お見送り芸人しんいちが、共演者から作られる“壁”を壊す！？
カメラの前では明るいが、カメラが止まると心を閉ざして一切しゃべらない“壁ある芸人”。これまでの壁ある芸人たちは「暗そう」「気難しそう」などと思われ仲良くなれないタイプだったが、今回のしんいちは、社交的だが、女性関係のイメージの悪さから、共演相手側から壁を作られるタイプ。
ちなみに、芸能人との関係については「まだ売れてないグラビアさんは2ゴールほど決めました」とのことで、女性共演者から壁を作られるのも納得！？
さらに、マネージャー情報によると、お酒が飲めないのに酒の席に参加して酔っ払っている人から話を聞き出し、少し盛って「悪口をテレビで言う」とのこと。男女関係なく全方向から壁を作られている！？ そこで今回は“愛されるキャラクター”を見せていく作戦で挑む！
「矯正プログラム」では、偽番組のゲストとして呼んでいる初対面のグラビアアイドル・溝端葵と仲良くなり壁をなくす。
社交的なしんいちは挨拶からのトークで早くも溝端の心を開いた様子。MC陣からの指令でいきなり連絡先を聞くが、さすがにこれは上手にかわされてしまう。溝端に、しんいちへの壁があることがわかったところで作戦スタート！
まずは、女性にブチギレられるところを見せて同情を誘い仲良くなる「女性ブチギレ作戦」。しんいちは、かわいい偽ADを口説き始めるが…
「気持ち悪いんだよ！」と偽ADブチ切れ！
落ち込んだところに、顔見知りの偽ヘアメイク担当がメイク直しにやってくる。しんいちは、優しい偽ヘアメイクに甘えようとするが…
偽ヘアメイクは豹変し「気持ち悪りぃんだよテメェ！」とブチギレ、さらに強烈な」ビンタ！
しんいちは、痛みに耐えながら、溝端に「電話番号教えて」とアタックする。これにはモニタリングしていたMC陣も爆笑！ しかし、同情を誘うどころか、溝端には分厚い壁を作ってしまう。
続く「好感度の上がる仕事は断ってる作戦」では、「あのね、お笑いってね、高感度上がるとやるづらなんねん」とプロフェッショナルな生き様を見せるが、溝端の壁は壊せず。
そこで「新ネタがほぼギター侍作戦」へ。しかし、24歳の溝端は波田陽区の元ネタを知らなかったため、しんいちは“ただネタが弱い人”になってしまう。そこで、しんいちは「テツandトモ作戦」へと変更。
「楽屋の弁当いっぱい持って帰りたくなるのなんでだろう」と、弱いあるあるを放出する。MC陣は「もっと長いの見たい」と指令を出すが、しんいちは弱いあるあるからの、すぐに「なんでだろう」を繰り返すバラードバージョンへ、を何度も繰り返し…
溝端の反応はイマイチなものの、MC陣には大ウケ！
最後は「ネタ被害者の復讐作戦」。「鬼滅のコスプレしたのにいいね伸びないグラビアアイドル好き」というしんいちのネタによって、事務所から契約を切られたというグラドルが、ハニートラップで復讐を図る。グラドルは、唇に毒を塗り、しんいちにキスをして毒殺を試みるが…しんいちも戸惑うまさかの展開に！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
