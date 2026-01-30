「見た目も機能も最高」毎年完売してしまう「軽くてあたたかい」実力派アウター

厳しい寒さをともに乗り切るダウン。そう多くは持てないからこそ、納得のいく１着を吟味したい。その一手として、ブランド関係者からの自信をもったプレゼンをデリバリー。防寒性、見た目のよさ、着まわし力など。裏づけをもとに厳選された精鋭たちを一挙公開！







ブランドPRが証言「見た目も機能も最高のダウン」

凍える気温や悪天候でも難なく乗り切れ、そのうえ動きやすくて快適。ダウンに定評のあるブランドを中心に、そんな欲張りな願望をかなえる実力派を選抜。







TATRAS

「最上級ダウンで軽さとあたたかさを両立」



「厳選した高品質なポーランド産ホワイトグースのダウンを90％も使用。さらに撥水性と軽量性に優れた独自開発のマットな風合いの表地で、保温性はもちろんダウンにありがちな着ぶくれ感まで解消。」（PR・稲田 歩さん） 毎年完売してしまう「ジジ」。ブラウンは今季の新色。







KWD

「羽毛専業メーカーならではの確かな品質」



「KWDのダウンは、明治創業の羽毛専業メーカー『河田フェザー』が長年培ってきた技術で羽毛本来の軽さとぬくもり、心地よさを体現。日常にとけこめる、洗練されたデザインも強みです。」（リーダー・藤井貴久さん） すそのドローコードをしぼって冷気を遮断し、体温を逃がさない仕掛けに。







TAION × UNFILO

「インナーダウンブランドとの強力タッグ」



「800フィルパワーという高い数値を誇る防寒力。インナーダウンブランド「TAION」とのコラボは今季で４年目に突入。形の美しさと動きやすさをかなえるため、パーツごとにダウン量を調整しています。」（PR・藤村咲月さん） 撥水加工＆自宅で洗える、UNFILOならではの実用性もそなえた１着。







(アウターのプライスなど詳細へ)

【全15着の一覧】≫見た目も機能も「とにかくいい」キレイに着られるダウンの名品「シンプルな服浮かない」合わせ方



