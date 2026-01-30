2026年一発目の「いただきまーす！」


【写真】NEWS小山慶一郎さんの三つ指をついて「いただきます」ポーズが超かわいい！！

余らせがちなおせち料理を使ったアレンジシリーズ「グラタン」＆「ティラミス」をいただきます！　思わず笑顔になってしまう、感動のおいしさでした♪

新年らしい（？）いただきますポーズの2人


みきママ：さっそく、グラタンからどうぞ！

小山：これちょっと、味の想像がつかないな。いただきまーす！

グラタンから実食！


グラタンは熱々に限りますよね


小山：（味わって）うまぁ！

みきママ：ちゃんとグラタンになってる？

小山：なってる！　こんなにチーズと合うんだね〜。うまい！

意外なおいしさにびっくり！


みきママ：これはうちでも定番料理なの。私は「グラタンできたよ〜！」って出すんだけど、子どもたちは毎年このアレンジを食べてるから「やっぱり筑前煮いるじゃん」って（笑）。おいしく食べてくれるんだけどね。

たっぷりのチーズが最高！


残り物とはいえ、栄養満点の絶品グラタンです


小山：昆布巻きも不思議と馴染んでるね。

みきママ：でしょ。昆布巻きってニシンを巻いていたりするでしょ？　このグラタンにするとそこに筑前煮の根菜も入るし、さらに栄養満点！

小山：確かにね！　しかし、うまいなぁ。

みきママ：ちなみに、おせちの昆布巻きにはどういう意味があるかわかる？

小山：（超小声で）こぶ…？

みきママ：こぶ！

小山：（超小声で）こぶ… 全然わかんない…。

みきママ：あはは！　“喜ぶ（よろこぶ）”の語呂合わせだよ。幸せが訪れますようにっていう縁起物！

小山：なるほどね（笑）。

昆布巻きの意味を教えながら爆笑するみきさん


みきママ：次はティラミス！　さぁ、伊達巻きちゃんがおいしくなっているでしょーか！？

小山：楽しみ。食べ応えもありそうだねぇ。

残り物には見えない和ティラミス


小山：（味わって）うんまっ！！！

みきママ：ホント！？　伊達巻きもマッチしてる！？

小山：うん。すんげぇうまい。コーヒーにも合う〜。これは大人のケーキ！

小山さん大絶賛のおいしさ！


みきママ：（味わって）ん〜！　超おいし〜！！

小山：これ伊達巻きって言われなかったら気付かれないよ、たぶん。

みきママ：だよね！　抹茶パウダーの苦味で黒豆も食べやすいし。

小山：黒豆、乗せなくてもいいんじゃない？って思ってたけど、しっかりなじんでるわ（笑）。

みきママ：でしょ〜。私、天才かもっ！（笑）

みきさんもパクッ！


思わず無言で食べてしまうおいしさ（笑）


小山：いや〜、残りがちなおせちがおいしくなったねぇ。

みきママ：そうなの。おせち料理って全部に意味があるし、新年だから味わいたいじゃない？　だからこそ無駄にせず、こうやっておいしく食べきってほしいよね。

小山姉弟のお墨付き！


チーズはたっぷり！が鉄則です


おせちの残りでグラタン

【材料】2人前

筑前煮…お茶碗2杯分

昆布巻き…お好みで

ケチャップ…大さじ4

ピザ用チーズ…200g

＜作り方＞

（1）耐熱容器に筑前煮と昆布巻きを入れてハサミで細かく刻み、ケチャップを入れて和える。

（2）（1）にチーズを乗せて、1000Wのトースターで約10分焼く。

（※様子を見ながら焼いてください）

新感覚の和風ティラミス、ぜひお試しください！


おせちの残りでティラミス

【材料】2人前

伊達巻…１本

クリームチーズ …1箱分

栗きんとん…1パック

黒豆…お好みで

抹茶パウダー…お好みで

＜作り方＞

（1）クリームチーズと栗きんとん混ぜてチーズペーストを作る。

（2）重ねてデコレーションする。カップに（1）、伊達巻、（1）、伊達巻、（1）の順に並べて、1番上に抹茶パウダー（茶漉しでふりかける）と黒豆を乗せて出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official







