「うんまっ！！！」NEWS小山慶一郎が思わず唸った！姉・みきママ考案、残り物が素敵なお料理に変身！？
【写真】NEWS小山慶一郎さんの三つ指をついて「いただきます」ポーズが超かわいい！！
余らせがちなおせち料理を使ったアレンジシリーズ「グラタン」＆「ティラミス」をいただきます！ 思わず笑顔になってしまう、感動のおいしさでした♪
みきママ：さっそく、グラタンからどうぞ！
小山：これちょっと、味の想像がつかないな。いただきまーす！
みきママ：ちゃんとグラタンになってる？
小山：なってる！ こんなにチーズと合うんだね〜。うまい！
みきママ：これはうちでも定番料理なの。私は「グラタンできたよ〜！」って出すんだけど、子どもたちは毎年このアレンジを食べてるから「やっぱり筑前煮いるじゃん」って（笑）。おいしく食べてくれるんだけどね。
小山：昆布巻きも不思議と馴染んでるね。
みきママ：でしょ。昆布巻きってニシンを巻いていたりするでしょ？ このグラタンにするとそこに筑前煮の根菜も入るし、さらに栄養満点！
小山：確かにね！ しかし、うまいなぁ。
みきママ：ちなみに、おせちの昆布巻きにはどういう意味があるかわかる？
小山：（超小声で）こぶ…？
みきママ：こぶ！
小山：（超小声で）こぶ… 全然わかんない…。
みきママ：あはは！ “喜ぶ（よろこぶ）”の語呂合わせだよ。幸せが訪れますようにっていう縁起物！
小山：なるほどね（笑）。
みきママ：次はティラミス！ さぁ、伊達巻きちゃんがおいしくなっているでしょーか！？
小山：楽しみ。食べ応えもありそうだねぇ。
小山：（味わって）うんまっ！！！
みきママ：ホント！？ 伊達巻きもマッチしてる！？
小山：うん。すんげぇうまい。コーヒーにも合う〜。これは大人のケーキ！
みきママ：（味わって）ん〜！ 超おいし〜！！
小山：これ伊達巻きって言われなかったら気付かれないよ、たぶん。
みきママ：だよね！ 抹茶パウダーの苦味で黒豆も食べやすいし。
小山：黒豆、乗せなくてもいいんじゃない？って思ってたけど、しっかりなじんでるわ（笑）。
みきママ：でしょ〜。私、天才かもっ！（笑）
小山：いや〜、残りがちなおせちがおいしくなったねぇ。
みきママ：そうなの。おせち料理って全部に意味があるし、新年だから味わいたいじゃない？ だからこそ無駄にせず、こうやっておいしく食べきってほしいよね。
おせちの残りでグラタン
【材料】2人前
筑前煮…お茶碗2杯分
昆布巻き…お好みで
ケチャップ…大さじ4
ピザ用チーズ…200g
＜作り方＞
（1）耐熱容器に筑前煮と昆布巻きを入れてハサミで細かく刻み、ケチャップを入れて和える。
（2）（1）にチーズを乗せて、1000Wのトースターで約10分焼く。
（※様子を見ながら焼いてください）
おせちの残りでティラミス
【材料】2人前
伊達巻…１本
クリームチーズ …1箱分
栗きんとん…1パック
黒豆…お好みで
抹茶パウダー…お好みで
＜作り方＞
（1）クリームチーズと栗きんとん混ぜてチーズペーストを作る。
（2）重ねてデコレーションする。カップに（1）、伊達巻、（1）、伊達巻、（1）の順に並べて、1番上に抹茶パウダー（茶漉しでふりかける）と黒豆を乗せて出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
