¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç16¡Û¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¾¡×4¿Í¤ÎÃË¤¬17ºÐ¾¯Ç¯¤ò¿å»à¤µ¤»¤¿¡ÈÀ©ºÛ¡É¤ÎÍýÍ³
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç16Ç¯£±·î22Æü¹æ¡Ø¿¿Åß¤ÎÀî¤Ç¡ÖÍî¤Á¤ë¤«¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤í¡×¡¡ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¡¡17ºÐ¾¯Ç¯¤òÁ´ÍçÅ®»à¤µ¤»¤¿£´¿Í¤Î»ÄÇ¦¼ê¸ý¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
£±·î£´Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î¼ê²ìÀî¤ÎÀîÄì¤«¤é¡¢²æÂ¹»Ò¡Ê¤¢¤Ó¤³¡Ë»Ô¤Î·úÃÛ´Ø·¸²ñ¼Ò¼Ò°÷¡¦A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬Á´Íç¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Íâ£µÆü¤Ë»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëX¡ÊÅö»þ22¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±Î½¤ÎY¡ÊÅö»þ19¡Ë¡¢¸µÆ±Î½¤ÇÌµ¿¦¤ÎW¡ÊÅö»þ21¡Ë¡¢£×¤ÎÍ§¿Í¤ÎZ¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Î£´¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢£´¿Í¤ÏA¤µ¤ó¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
ÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤¤ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿
¡ÖÆ±Î½¤¬¼ê²ìÀî¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤êÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿£´¿Í¤Ï£´Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë119ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤Î»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢£´¿Í¤ÏÅö½é¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆA¤µ¤ó¤¬Àî¤Ë»ý¤ÁÊª¤òÍî¤È¤·¡¢Ãµ¤¹¤¿¤á¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ÆÅ®¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Àî´ß¤ËA¤µ¤ó¤Î°áÉþ¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤Îµ¶Áõ¹©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔX¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ìîµå¿äÁ¦¤ÇÌ¾Ìç¡¦ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Û¤É¡£¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÎÉ¾È½¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤È¤¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤¬A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖA·¯¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¦¥Á¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÃÇ·ç¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âX¤¬A·¯¤ò²È¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¼«Âð¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê£²¿Í¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î½¾¶È°÷¡Ë¡Õ
¡ÖÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¾¡×
£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£X¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡Ö¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿200Ëü±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£A¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤íÅð¤ó¤À¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡ØµëÎÁ¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£X¤ÏW¤äZ¤È¡Ö£±ÅÙA¤ò¥·¥á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ£±·î£³Æü¤ÎÃë¤´¤í¤ËX¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈLINE¤òÁ÷¤ë¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Y¤¬X¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿X¤¬W¤ÈZ¤òÍ¶¤Ã¤ÆA¤µ¤óÂð¤Ø²¡¤·¤«¤±¡¢¼Ö¤ÇÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô£´Æü¤Î¿¼Ìë£²»þ¤´¤í¡¢X¤Î¼Ö¤ÇA¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¸½¾ì¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÃ¶X¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ê²ìÀî¤ÎÀõ´Ö¶¶¡Ê¤»¤ó¤²¤ó¤Ð¤·¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Z¤¬¡ÖÀî¤ËÍî¤Á¤ë¤«¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤í¡×¤È¥¹¥´¤à¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈô¤Ó¹þ¤à¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ë¡£
í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ëA¤µ¤ó¤Ë¡¢X¤Ï¡ÖÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£A¤µ¤ó¤¬¶¶¤ÎÍó´³¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢Y¤ÈW¤¬A¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤òÊÒÊý¤º¤Ä»ý¤Á¡¢Àî¤Î¾å¤ÇÃè¤Å¤ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¼ê¤òÊü¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÅöÆü¤Îµ¤²¹¤ÏÌó£³¡î¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âA¤µ¤ó¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¡¢¸áÁ°£¶»þ¤¹¤®¤ËY¤¬119ÈÖÄÌÊó¡£»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡Õ
ÂáÊáÅö½é¡¢X¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î£³¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¹Ô¤²á¤®¤¿À©ºÛ¡É¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à
¡Ç16Ç¯£±·î15Æü¡¢ÀéÍÕÃÏ¸¡¤Ï¡Ö»¦°Õ¤òÇ§¤á¤ë¤ËÂ¤ë¾Úµò¤¬½½Ê¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ò½èÊ¬ÊÝÎ±¤È¤·¡¢X¤ÈZ¤ò½ý³²Ã×»àÍÆµ¿¤Ç¡¢W¤ò´Æ¶Øºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿Y¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤È¤Ê¤ë¡£W¤â¸å¤ËºÛÈ½¤Ç¡Ö½¾Â°Åª¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸î´Ñ»¡¤Ä¤¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ç16Ç¯11·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢X¤Ïµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤¬Z¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤Ë¡Ø¶¶¤ÎÍó´³¤Î³°Â¦¤ËÎ©¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ìÉô¤òÈÝÇ§¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖZ¤ÏA¤µ¤ó¤òÀî¤ËÍî¤È¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·½ý³²Ã×»à¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
12·î15Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ÇºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Z¤¬¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Î¼ê¤òY¤ÈW¤Ë°®¤é¤»¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÀî¤ËÍî²¼¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÍî²¼¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ZÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ©ºÛ¤Î¤¿¤á¤ËË½¹ÔÅù¤ËµÚ¤Ö¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ»ÍíÅª¡£¼«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË½¹ÔÅù¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤À¤È¤·¤Æ£²¿Í¤ÎÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò£¸Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö³Î¼Â¤ËÍî²¼¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å®¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤òµß½õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢»àË´¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢½ý³²¤¬À¸¤¸¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àá¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ËX¤Ï¤«¤Ä¤ÆA¤µ¤ó¤ò¸åÇÚ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤è¤¯ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Z¤â¸øÈ½¤ÇA¤µ¤ó¤ÈÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï°ÊÁ°¤«¤éA¤µ¤ó¤¬¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¶â¤òÅð¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Z¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤«ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë½ÎÏ°Ê³°¤Ë²¿¤«²ò·èºö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£