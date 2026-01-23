SV¥ê¡¼¥°¶¯¹ë¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÎÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î18Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸ÞÎØÂåÉ½¤Î·ª¸¶·Ã¤µ¤ó¤ÈÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°¤òÆÃ½¸¡£¶¯¹ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÎÁª¼ê£´¿Í¤ÇºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ª¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¾·½¸¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯Áª¼ê¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ºÂÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îº´¡¹ÌÚÀé¹ÉÁª¼ê¡¢ÌîÃæÎÜ°áÁª¼ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜÉôÍõÍüÁª¼ê¤ÈÊ¡Î±·ÅÈþÁª¼ê¤Î£´¿Í¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬°ìÈÖ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇµÜÉôÁª¼ê¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ß¡¼¥éÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¡ÖÂÇÅÀ¤â¹â¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¾å¼ê¤µ¤â¤¢¤ë¡£¥«¥ß¡¼¥é¤¬·è¤á¤ë£±ÅÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï£±ÅÀ¤À¤±¤É¡¢£±ÅÀ°Ê¾åÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¹Ô¤¯¤¾¡ª¡É¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï°ËÆ£Áª¼ê¤ÎÅ´ÊÉ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµó¤²¡¢»î¹çÃæ¤ÎÆÉ¤ß¤Î±Ô¤µ¤òÀä»¿¡£¤½¤·¤ÆÌîÃæÁª¼ê¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¡¼ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡Î±Áª¼ê¤Î¥Ç¥£¥°¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÅâÆÍ¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿Ê¡Î±Áª¼ê¤Ï»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·ª¸¶¤µ¤ó¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¡Î±Áª¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¡Î±Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡Î±Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë½Ð¿È¤ÎµÜÉôÁª¼ê¤È½©ÅÄ½Ð¿È¤ÎÌîÃæÁª¼ê¤Ë¤è¤ë½Ð¿ÈÃÏ¥Ð¥È¥ë¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÁª¼ê¤ËÌ©Ãå¡£³«ËëÄ¾¸å¤ËÏÆÊ¢¤Î²ø²æ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤â23ÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡¤È¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯¤ò¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶Áª¼ê¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌá¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤ºµåÂ®¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤È£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£³¥¥í¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¥ó¥«¡¼¤âÄì¾å¤²¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼êÁê¼ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾®³Þ¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Áª¼ê¤È¤Î¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬£¶¥¥íÂ®¤¤µÆÃÓÁª¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£ºÇ½é¤ÎÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢º¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÎå¤ó¤À¾®³Þ¸¶Áª¼ê¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿µÆÃÓÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿²áµî¤«¤é¡¢¾®³Þ¸¶Áª¼ê¤È¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢º£²ó¤Î¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤À¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤éÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿´ãº¹¤·¤Ë²¹¤«¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
