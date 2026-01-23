糖尿病の診断や妊娠糖尿病の検査で使用される「トレーランG」という薬品が、SNS上でおいしいと話題になっています。実際にSNS上では「トレーランGっておいしい、バリウムもこれくらいおいしいといいのに…」「トレーランG液、看護婦さんに『めっちゃ甘いから気を付けて！』って言われたけどおいしかった」「空腹やったからかめちゃくちゃおいしかった」「甘党の私にはこのトレーランGってのが口に合いすぎまして『お替り！』って言いたくなるくらいでした」といった声が多く上がっています。

そこで、「トレーランG」はどういった薬品なのか、実際にどんな味なのかを「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。

甘いサイダーのような味が特徴

Q.そもそも、「トレーランG」とはどういった薬品なのでしょうか。製造される目的や使用用途も含めて教えてください。

市原さん「トレーランGにはトレーランG液50グラムとトレーランG液75グラムの2種類があります。それぞれ50グラム、75グラムのブドウ糖が含まれています。トレーランG液50グラムは、妊婦健診（妊娠中期、24週ごろ）で行われる妊娠糖尿病のスクリーニング検査に使われます。異常値が出るとトレーランG液75グラムを使った検査を行います。糖尿病の診断のために使用されるのはトレーランG液75グラムです」

Q.「トレーランG」を使用した検査が必要な人は、糖尿病が疑われる人が対象なのでしょうか。

市原さん「そうです。日本糖尿病学会では、HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）が6.0〜6.4％、空腹時の血糖値が1デシリットル当たり110〜125ミリグラム、または随時血糖値が1デシリットル当たり140〜199ミリグラムの場合など、糖尿病の疑いがある人や境界型（糖尿病予備群）の診断や評価のために、トレーランG液75グラムを使った経口ブドウ糖負荷試験を推奨しています」

Q.SNSでは、「サイダーの味がする」という声がありますが、本当なのでしょうか。

市原さん「本当です。甘いサイダーのような味がします」

Q「トレーランG」がおいしいと感じる人と、おいしくないと感じる人がいますが、おいしいと感じる人ほど病気の疑いが強いというケースはあるのでしょうか。

市原さん「トレーランGは甘みが強いので、それをおいしいと感じるか感じないかは個人差です。感じ方の違いで病気の可能性は分かりません」