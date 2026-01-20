「YouGov」の調査結果…ジャッジ27位、ベッツ31位

英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版はこのほど、現役で活躍する最も人気のあるスポーツ界の著名人（2025年第4四半期）を公開した。ドジャース・大谷翔平投手は、知名度ランキングで全体9位に入り、米国出身以外の選手では最高位だった。「すご過ぎるやろ普通に」とファンも驚きを隠せない。

大谷人気は疑いようのない事実のようだ。全体1位はジョン・シナ（55％）、2位はシモーネ・バイルズ（54％）、3位にレブロン・ジェームス（48％）が選ばれ、37％を集めた大谷が9位にランクインした。大谷は「男性部門」で5位（49％）、「女性部門」で24位（24％）、「ミレニアル世代（20代後半〜40代前半）」では6位（42％）、「X世代（40代中盤〜60歳）」では19位（31％）、「ベビーブーマー（60代〜80歳）」では13位（36％）だった。

球界全体を見ても、その存在は飛び抜けている。MLB2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）でも27位（29％）、3位のムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）が28％（31位）。ともに米国出身のMVP受賞者だが、大谷が上回った格好となった。また、米国出身以外の選手では、リオネル・メッシ（11位／35％）やクリスティアーノ・ロナウド（15位／33％）を凌駕している。

今回の調査結果を受け、「マジか」「すご過ぎるやろ普通に」「大谷なんて本当はアメリカでは誰も知らないとはなんだったのか」「アジア人では唯一！」「ウッズ、マホームズ、大谷くんの順という……すごい」とファンも驚きと称賛を送った。

大谷は2021年に投打の才能が開花してMVPを受賞。2023年12月は当時スポーツ史上最高額の10年総額7億ドル（当時1014億円）でドジャースに移籍して知名度は急上昇し、2024年は前人未到の「54本塁打＆59盗塁」、昨季は史上初の「50本塁打＆50奪三振」を達成した。チームもワールドシリーズ2連覇と、絶対的な地位を築いている。米スポーツ経済メディア「Sportico」によると、大谷の2025年度の副収入は1億ドル（約158億円）でアスリート1位に選ばれている。（Full-Count編集部）