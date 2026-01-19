何をしてるときが一番楽しい？ 綾瀬はるか「出汁のスープを無限に飲んでいるときが幸せ」
女優の綾瀬はるか（40歳）が、1月19日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「何をしてるときが一番楽しい？」との質問に答えた。
今回、4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の宣伝を兼ねて、妻夫木聡、綾瀬はるからが番組のインタビューに対応。綾瀬は共演者に「何をしてるときが一番楽しい？」と質問し、綾瀬もその問いに答えることになった。
これに綾瀬は「なんですかね、自分が食べたいものを食べているとき」と答え、とりわけ「出汁が好きで。出汁のスープを無限に飲んでいるときが幸せ」と答える。
すると、妻夫木は「出汁のスープ…？」と表現が引っかかったようで、綾瀬は改めて「出汁にちょっと塩っ気を入れた出汁」と説明。妻夫木は「出汁だな。いずれにしても出汁」とツッコミ、綾瀬は「出汁が好きです」と語った。
