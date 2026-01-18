関根勤が１６日にＡＢＣで放送された「探偵！ナイトスクープ」に特命局長として出演し、感動の展開に涙をぬぐった。

関根は同番組の印象について「大好きな番組でね。親子の愛とかあるじゃない。笑わしてくれて泣かしてくれて。たまんない」と語った。

視聴者からの依頼は「父が６０年ほど前に撮影した８ミリフィルム」についてだった。「父は３年に亡くなった ３歳で亡くなった４つ下の弟が映っている 弟の死後、フィルムを見返すこともなくなった 今年９３歳になる母がもう一度見たいと言い出した フィルムはとても痛んでいて再生できるように見えない。弟の姿を母に見せてあげて下さい」というものだった。

番組が専門家に依頼してフィルムを修復。そこには３歳で亡くなった弟の生き生きとした姿があった。母は「あっ、賢ちゃんや」と次第に涙があふれた。「目が大きい子やったんです。全部覚えてます」と再会を懐かしんだ。

ＶＴＲを見た関根は両目を真っ赤にはらし、「この番組のいいとこが、ここだよね。泣かしてくれるね。つらかったと思うよ。３歳だよ。いい番組だよ。ほんとに」とハンカチで涙をふいた。「西田さんみたいになっちゃった」と２代目局長だった西田敏行さんが番組でよく泣いていたことを振り返り、あたたかい笑いが広がった。