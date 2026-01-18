たっぷり沸かして、すっきり使える。清潔感あふれるガラスケトル【ヒロコーポレーション】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
ニオイ移りしにくく、お手入れも簡単。毎日使いたくなるガラス製ケトル【ヒロコーポレーション】の電気ケトルがAmazonに登場!
ヒロコーポレーションの電気ケトルは、1.2リットルの大容量で一度にたっぷりお湯を沸かせる電気ケトルだ。来客時や家族で過ごす時間にも活躍し、必要な量をまとめて沸かせる便利さが魅力となっている。給水口が広く、内部までしっかり手を入れて洗えるため、お手入れが簡単で清潔に保ちやすい。
ほこりの侵入を防ぐフィルターを備え、使わない時はコードを台座裏のホルダーに収納できるため、キッチン周りをすっきり整えられる。ケトルは360度どの向きからでもセットでき、左右どちらの手でも扱いやすいストレスフリーな設計だ。
本体はガラス製で、プラスチック特有のニオイ移りがしにくく、飲み物本来の風味を損なわない。
透明なガラスならではの清潔感と、湯量がひと目で確認できる視認性の高さも嬉しいポイントだ。日常使いに寄り添うシンプルで扱いやすい一台となっている。
