¥¹¥º¥¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡×¼õÃíºÆ³«¤Ø¡£Ç¼¼Ö¤ÏÃêÁªÊý¼°¤òºÎÍÑ¡¢1·î30Æü¤«¤é¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È
¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥°¥êー¥ó2¡×
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡¢¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¤Î¼õÃíºÆ³«¡ª
¥¹¥º¥¤Ï1·î15Æü¡¢¿··¿SUV¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡×¤Î¼õÃíºÆ³«¤È¡¢¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¸¥à¥Ëー½é¤Î5¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Î¥Þ¥É¡×¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°Ï©ÁöÇËÀ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥«¥ó4¡ß4¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥ê¥¢¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤ä¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Î±äÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÀÊ¤Îµï½»À¤ä²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿4¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£
2025Ç¯1·î30Æü¤Ë¿·¼ÖÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¡¢Ìó5ËüÂæ¤Î¼õÃí¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï·î´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤ò1200Âæ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¤Ï¡¢2·î3Æü¤Ë°ì»þÅª¤Ê¼õÃíÄä»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é¥¹¥º¥¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¡Ö¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¼Ò¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·î´ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤òÌó3300Âæ¤ËÁý»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¤Ï¡¢Á°¸åÀÊ¤Î¾è°÷´Öµ÷Î¥¤¬¥¸¥à¥Ëー ¥·¥¨¥é¤è¤ê¤â¸åÊý¤Ë50mm¡¢¾åÊý¤Ë20mm°ÜÆ°¤·¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÃåºÂ»ÑÀª¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õÃíºÆ³«¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¼¼Ö½ç¤Ï¡Ö¿½¤·¹þ¤ß½ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃêÁª¡×¤Ë¤Æ·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¥º¥ÈÎÇäÅ¹Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤»¤º¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÈÎÇäÅ¹¤«¤é¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ï¢Íí»þ´ü¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä¿½¤·¹þ¤ßÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÜºÙ¤ÊÃêÁªÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥º¥¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É ¼õÃíºÆ³«¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸¡×¤Ç½ç¼¡°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥º¥¤Ïº£²ó¤Î¼õÃíºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤ÆÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Ç¼¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦·ÑÂ³¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¶¡µëÄ´À°¤¬Â³¤¯¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡£ºÆ¤Ó¹ØÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÈÎÇäÅ¹¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
INFORMATION
¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É ¼õÃíºÆ³«¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸
https://www.suzuki.co.jp/car/notification/jimny_nomade/
¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¤Î¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖNOMADE¡×¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à