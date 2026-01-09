ド迫力の顔面！ 「ムーヴ クロメキ」

ダイハツは本日2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）に、カスタムモデルなど複数台を出展します。なかでも注目の1台なのが、軽乗用車「タント」をベースとした「タントカスタム クロメキ」というモデルです。

ダイハツによると、タントカスタム クロメキは「都会の夜に似合う迫力」をコンセプトに仕上げたモデルとのことで、ボディカラーはツヤのある深いブラックで、内装はグレーとパープルを基調にコーディネートされています。

また、車体サイズは軽自動車の規格内に収めつつ、フロントには押し出しの強い大型のグリルとバンパーを装着し、迫力のある顔つきを実現しました。さらに、このフロントグリルとリアガーニッシュには一部が光るギミックを搭載しているといいます。

このほか、足回りはローダウン・サスペンションキットを装着し、車高が下げられており、タイヤ/ホイールも16インチの大径タイプを履いています。

タントカスタム クロメキの独特なフロントグリルについては、SNSでもさまざまな反響が寄せられています。「シャッターみたいな見た目してんなこのタント」「顔 全部グリル!! オモロイな」「変形するロボットみたいｗ」「まあタントの方向性からしたらこうなるよな」など、ユーザーによって見え方には違いもあるようです。

なお、この「クロメキ」モデルはタントのほか、昨年2025年にフルモデルチェンジされた「ムーヴ」をベースとした車両も製作されており、同じくTAS2026に出展されます。