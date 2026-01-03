東京都及び東京eスポーツフェスタ実行委員会は、「東京ｅスポーツフェスタ2026（以下、フェスタ）」を1月9日から11日までの3日間、東京都江東区にある「東京ビッグサイト」にて開催する。入場は無料。なお、ビジネスデイとなる1月9日は来場登録が必要。また、一部企画は専用フォームからの事前予約が必要となる。

「東京eスポーツフェスタ」は、「子どもから高齢者まで誰もが気軽に参加でき、楽しめるイベント」をコンセプトに、eスポーツ競技大会や関連産業展示会、セミナー、学習企画等、様々な企画を実施するイベント。eスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、2020年1月に第1回を開催し今回で7回目となる。

第7回目となる今回は、公式アンバサダーであるストリーマーのスタンミじゃぱんさんによるチェキ会や、プロeスポーツチームのファンミーティングも開催。eスポーツの競技大会や関連産業展示会に加え、ビジネスセミナーからファミリーで楽しめる体験・学習企画まで、誰もが楽しめる企画が多数実施される。

また会期中は、キッチンカーの出店も予定されている。来場記念品の配布のほか、豪華景品が当たる抽選会も開催される。

eスポーツ競技大会

東京都知事杯をかけた6種目の決勝大会が会場内ステージにて開催される。

eスポーツ競技大会は、初採用の「ストリートファイター6」及び「eFootball」シリーズの2種目を含む6種目により開催。他にも「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」は、公式大会「太鼓の達人 ドンカツカップ2025/2026」のラストチャンス予選、決勝大会として実施される。フェスタ定番の「パズドラ」や「ぷよぷよeスポーツ」、「グランツーリスモ７」を採用した競技大会も開催される。

1月10日

・10時20分～14時10分：太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

・14時30分～16時50分：パズドラ

・17時10分～19時：ストリートファイター6

1月11日

・11時40分～12時50分：グランツーリスモ７

・14時～16時：「eFootball」シリーズ

・16時30分～18時20分：ぷよぷよeスポーツ

関連産業展示会

日時：1月9日～11日の3日間

出展者数：47者（11月27日現在）

関連産業展示会では、約50の都内中小企業・団体・学校・インディーゲームクリエイター等が集結。ビジネス向けの製品・サービスの展示に加え、eスポーツの体験ができるブースもある。

【出展カテゴリー】

・ゲーム開発

・eスポーツ関連機材（ゲーミングデバイス、配信機材等）

・eスポーツ大会関連ビジネス（eスポーツ施設、イベント制作、通信事業等）

・eスポーツチーム

・学校・教育

・行政

※各出展者の詳細は公式HPをご覧ください。

1月9日に実施される企画

ピッチイベント

日時：1月9日16時～17時10分

関連産業展示会の出展事業者が、eスポーツ関連産業の活性化に向けた新規サービスや製品などに関するアイデアのプレゼンテーションを会場内ステージにて実施する。

【登壇者】※50音順（当日のプレゼン順とは異なります）

・ゲイド

・ゲシピ

・シーフォース

・メイクウィル

・めがねmonoや

・合同会社Lapis Three

eスポーツ企業交流会

日時：1月9日16時30分～17時30分

企業でのeスポーツの活用事例（従業員のエンゲージメント向上や人材採用等）を紹介するミニセミナーとともに、参加者同士によるeスポーツ体験会や名刺交換会が実施される。

【概要】定員36名、事前予約制（詳細は公式HPをご覧ください。）

シニア交流イベント

日時：1月9日14時45分～15時30分

会場と高齢者施設をオンラインで繋ぎ、eスポーツのコーチングや対戦会が会場内ステージにて実施される。

セミナー

eスポーツ業界を牽引する有識者によるセミナーやパネルディスカッションが会場内ステージにて実施され、業界の最新動向やeスポーツを活用した様々な取り組みが紹介される。

日程/概要

Tokyo esports Game Development Contest 2026

【1月9日】【1月10日】

都内中小企業やインディーゲームクリエイター、学生等を対象とした対戦型ゲーム開発コンテスト「Tokyo esports Game Development Contest 2026」。1月10日には、「プロ部門」ファイナリスト及び「学生部門」受賞者によるプレゼンテーションが開催される。「プロ部門」は、9日及び10日にファイナリストの来場者投票が行なわれ、11日の表彰式にて各賞が発表される。

海外交流企画

1月10日に、対戦格闘ゲーム「鉄拳8」を使用し、東京と海外の学生による交流試合が会場内ステージにて実施される。

体験・学習企画

eスポーツプレイコーナー【10日・11日】

競技大会6種目の試遊体験ができる。インストラクターがサポートするので、初めて操作する人も安心して楽しめる（当日受付）。

eスポーツ選手体験コーナー【10日・11日】

実況付きで来場者同士での対戦を楽しめる（当日受付）。

ゲーミングPC組立体験【9日・10日】

PCのパーツの知識や組立技術を学ぶワークショップ。9日は中級者向け、10日は初心者向けのコースとなる。

キーキャップ作り【11日】

型に絵の具や装飾を流し込み、オリジナルキーキャップを作成する。

推し活うちわ作り【10日】

推しへのメッセージをデザインし、仕上げにデコレーションして、世界に1つだけの応援うちわを作成する。

ぷよぷよプログラミング体験【11日】

「ぷよぷよプログラミング」を通じて、コードを学び、ゲームデザインを体験できる。

※各種体験 事前予約制（詳細は公式HPをご覧ください。）

特別企画（ファンミーティング・コミュニティ大会）

スタンミじゃぱんさんのチェキ会

日時：1月11日13時30分～15時30分

ストリーマーで東京ｅスポーツフェスタ2026の公式アンバサダーであるスタンミじゃぱんさんのチェキ会が開催される。

東京ｅスポーツフェスタ2026の公式アンバサダーのスタンミじゃぱんさん

プロeスポーツチームとのファンミーティング開催

・「CAG OSAKA」

日時：1月10日10時30分～12時30分

プロeスポーツチーム「CAG OSAKA」のファンミーティングが開催される。物販ブースも開設予定。

・「FENNEL」Identity V部門

日時：1月10日16時30分～18時30分

プロeスポーツチーム「FENNEL」Identity V部門によるファンミーティングが開催される。物販ブースもパブリックデイ2日間に開設予定。

・「TIE」Apex Legends部門

日時：1月11日13時45分～15時45分

プロeスポーツチーム「TIE」Apex Legends部門のトークイベントが開催される。物販ブースもパブリックデイ2日間に開設予定。

おぶじろカップ

日時：1月10日13時30分～15時30分

「ポケモンユナイト」の2大コミュニティ大会「じろカップ」および「おぶやん杯」の協力により、2団体共催でのコミュニティ大会「おぶじろカップ」が開催される。

開会式

日時：1月9日10時30分～11時

総合MCの篠原さんと公式アンバサダーのスタンミじゃぱんさんが東京ｅスポーツフェスタ2026の見どころを紹介。

eスポーツ業界紹介コーナー

日時：1月9日～11日の3日間

パネルや動画を通じて、eスポーツ関連団体の各種取組やeスポーツの活用事例等を紹介。日本代表ユニフォームの展示も予定されている。

東京都スポーツ推進本部主催企画

会場内ステージでは、eパラスポーツ交流会（福祉施設とのオンライン対戦）、パラeスポーツプレーヤーや選手と来場者の対戦・交流会（バーチャルローイングを使用）などが行なわれる。

【「東京ｅスポーツフェスタ2026」開催概要】

日程

・1月9日10時～18時【ビジネスデイ】

・1月10日10時～18時30分【パブリックデイ】

・1月11日10時～18時30分【パブリックデイ】

会場：東京ビッグサイト南1・2ホール（江東区有明3-11-1）

動画配信サイト：YouTube、ニコニコ生放送、OPENREC.tv、Twitch等

入場：無料（※1月9日のみ事前の来場登録が必要）

主催

東京ｅスポーツフェスタ実行委員会

【構成】東京都/日本ｅスポーツ協会、コンピュータエンターテインメント協会、日本オンラインゲーム協会、東京ビッグサイト

協賛

TOPPAN/TCL JAPAN ELECTRONICS/花王/一般社団法人東京都情報産業協会/ゲシピ/ヤマト運輸/ワンフレーム/一般社団法人 日本Esports教育協会/上新電機/NEIGHBOR/楽天トータルソリューションズ/iU 情報経営イノベーション専門職大学/味の素/INDIE Live Expo/クラーク記念国際高等学校 CLARK NEXT Tokyo/CAG OSAKA/TIECLAN/Fennel/プレゼンジャパン/ルネサンス高等学校/REDEE/RED MAKER（※11月27日現在）

