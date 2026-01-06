2026年1月2日、新年一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下、長女・愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、秋篠宮家次女・佳子さま、長男・悠仁さまら、皇族方が出席した。午前と午後合わせて約6万人の参賀者に向けて、皇居・宮殿のベランダで手を振って応えられた。

今年の一般参賀で、佳子さまはエメラルドグリーンのドレスをお召しになっていた。エメラルドグリーンは宝石のような高級感や華やかさがあり、色の深みが上品さと落ち着いた印象も与えるカラーだ。

このドレスは過去に何度もお召しになっている一着で、2022年1月「歌会始の儀」や2023年2月の天皇誕生日の一般参賀、2025年9月の悠仁さまの成年式でお召しになっている。

上半身に花柄の刺繍が施され、華やかで品のある印象に。また、腰の切り替えの部分にリボンが女性らしいアクセントになっている。

また、胸元はハートの形のように中央がくぼんだ、ハートシェイプドネックになっている。ハートシェイプドネックはウエディングドレスでもよく見られるデザインで、エレガントさをプラスし、フェミニンさや柔らかな印象を与える。

これまで佳子さまは、ドレスと同色のエメラルドグリーンの大きなカチューシャのようなヘッドドレスを合わせることが多かった。しかし、今回の一般参賀ではヘッドドレスは着用せず、髪をすっきりとまとめ上げて臨まれていた。

帽子やヘッドドレスが求められるよりフォーマルな場だけでなく、さまざまな場面に対応できる一着であることがうかがえる。

同じドレスに別のアイテムを合わせるなど、着回し上手としても知られる佳子さま。2026年も、環境に配慮したサステナブルなファッションを披露されることだろう。